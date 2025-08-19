90 KM की रेंज, 50000 ड्रोन...आखिर क्या चाहता है ताइवान, चीन के साथ होकर रहेगी जंग?

China-Taiwan Tension: मीडिल-ईस्ट के देशों में उथल-पुथल जरी है, तो वहीं रूस-यूक्रेन में पिछले तीन सालों से ज्यादा वक्त से जंग जारी है. दूसरी तरफ एशिया में चीन ताइवान पर अपना सैन्य दवाब बढ़ाता जा रहा है. चीन की इसी चुनौती को देखते हुए ताइवान भी अपनी सेना को मजबूत करने में जुटी हुई है और अगले दो सालों में करीब 50,000 ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है. ताइवान सरकार की वेबसाइट पर हाल ही में जारी एक सूचना के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय का ऑर्डिनेंस ब्यूरो अगले साल 11,270 ड्रोन और 2027 में 37,480 ड्रोन पांच श्रेणियों में खरीदने की योजना बना रहा है.

ताइवान का 2027 तक का क्या है प्लान?

इनमें मल्टी-रोटर वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) प्लेटफॉर्म से लेकर फिक्स्ड-विंग सिस्टम तक शामिल हैं, जिनकी क्षमता सात मिनट से लेकर ढाई घंटे तक है. जबकि, टाइप ए ड्रोन 6 किमी (3.7 मील) की कंट्रोल वाले बहु-रोटर वीटीओएल प्लेटफॉर्म हैं, जो सात मिनट की क्षमता के साथ 2.5 किलोग्राम (5.5 पाउंड) का पेलोड ले जाने में सक्षम हैं या सिर्फ एक ऑप्टिकल पेलोड, जैसे सेंसर या कैमरा के साथ 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक काम करने में काबिल हैं. ताइवान 2026 में 7,500 और 2027 में 26,500 ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है. जबकि, टाइप बी ड्रोन भी मल्टी-रोटर वीटीओएल प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इनका कंट्रोल और ट्रांसमिशन रेंज 25 किमी है. इसके अलावा ये 10 किलोग्राम पेलोड समेत पूरे भार पर एक घंटे से ज़्यादा उड़ान भरने में सक्षम हैं. ताइवान 2026 में 1,100 और 2027 में 3,200 ड्रोन खरीदेगा.

टाइप सी फिक्स्ड-विंग ड्रोन: 90 कीमी की रेंज

वहीं, टाइप सी फिक्स्ड-विंग ड्रोन कैटापुल्ट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं. इसमें लगे मॉड्यूलर को आसानी से अलग किया जा सकता है. अगर इसकी खासियत की बात करें तो, इनकी रेंज 90 किमी है और दो घंटे की क्षमता और 10 किलोग्राम पेलोड ले जाने में काबिल होती है. अगले साल 970 और 2027 में 2,980 ड्रोन लॉन्च किए जाने हैं. जबकि टाइप डी छोटे फिक्स्ड-विंग ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 30 किमी और लोड होने के बाद ये 30 मिनट चल सकता है. 2026 में इस ड्रोन के 1,350 और 2027 में 4,450 यूनिट खरीदे जाएंगे. इसके अलावा टाइप ई फिक्स्ड-विंग वीटीओएल ड्रोन की रेंज 100 किमी से ज्यादा और क्षमता ढाई घंटे की है. ताइवान को अगले दो सालों में हर साल 350 ड्रोन बनाने की उम्मीद है.

एक्सपर्ट्स ने ड्रोन्स के बारे में दी ये जानकारी

हालांकि, ब्यूरो ने यह शर्त रखी है कि सभी ड्रोन ताइवान में ही निर्मित और असेंबल किए जाएंगे और उनमें चीन में निर्मित कोई भी पुर्जा नहीं होगा. साथ ही, चीन से जुड़ी कंपनियों को इस प्रोसेस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है. वहीं, एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये सभी खरीद कैटेगरीज से काफी मेल खाते हैं. प्रोग्राम में एक ड्रोन पेश किया गया, जो सबसे आम बहु-रोटर डिजाइन है, जो छोटे हथियार ले जाने और सीधे टारगेट पर प्रहार करने में काबिल है. इसमें एक बड़ा बम गिराने वाला ड्रोन भी पेश किया गया.

साथ ही, लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किए गए बड़े और छोटे फिक्स्ड-विंग वेरिएंट वाले दो आत्मघाती ड्रोन भी पेश किए गए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मॉडलों का प्रदर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि सेना की खरीद जरूरतें पहले से ही विकसित हो रही प्रणालियों से काफी मिलती-जुलती हैं, जो इस बात का संकेत है कि ताइवान एक इंटीग्रेटेड और स्केलेबल ड्रोन शस्त्रागार बनाने की कोशिश कर रहा है.

एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

ताइवान की मिसाइल कमान के पूर्व प्लानिंग डाइरेक्टर, चो यू-पिंग ने कहा कि लिस्टेड हथियार की जरूरतें हैं, और स्थानीय कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए नेशनल टीम में शामिल होने की अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कम क्षमता वाले ड्रोन आक्रमणकारी भूमिकाओं के लिए खासतौर से बेहद काबिल हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग और उनके इस्तेमाल को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की चेतावनी दी है. ताइवान के सरकारी ऑडिट ऑफिस ने हाल ही में पाया कि पिछले साल 300 ऑपरेटरों को सालाना ट्रेंड करने के लिए एक ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था. लेकिन अगले दो सालों में 1,000 से ज्यादा की मांग है. करीब एक तिहाई टोही प्लाटून ऑपरेटर रीट्रेनिंग जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए और 36 सैनिकों में से केवल छह ने ही रात्रि उड़ान योग्यता प्राप्त की.