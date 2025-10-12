Advertisement
अफगानिस्तान ने मारे PAK के 58 फौजी, तालिबान बोला- घर में छिपे आतंकियों को भी बाहर निकाले पाकिस्तान

Taliban On Pakistan: तालिबान ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कहा है कि वहां की जमीन पर आईएसआईएस के आतंकी छिपे हैं, जिन्हें बाहर निकालना चाहिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:39 PM IST
Pakistan Should Expel Terrorists: तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने रविवार 12 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान (Pakistan) से कहा है कि वो "अपनी धरती पर छिपे" आईएसआईएस आतंकवादियों को बाहर निकाले, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब दिया था. मुजाहिद ने कहा कि जवाबी हमलों में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं.

"आतंकियों को हमें सौंपे पाक"
जबीउल्लाह मुजाहिद, "पाकिस्तान को अपनी धरती से छिपे हुए आईएसआईएस (ISIS) के अबम सदस्यों को बाहर निकालना चाहिए या उन्हें इस्लामिक अमीरात (Islamic Emirate) को सौंप देना चाहिए. आईएसआईएस ग्रुप अफगानिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के लिए खतरा है. इस्लामिक अमीरात ने अपने इलाके से अशांति फैलाने वालों को तो हटा दिया, लेकिन फिर पख्तूनख्वा (Pakhtunkhwa) में उनके लिए नए सेंटर स्थापित कर दिए गए. कराची (Karachi) और इस्लामाबाद (Islamabad) हवाई अड्डों के जरिए इन केंद्रों में रंगरूटों को प्रशिक्षण के लिए लाया गया." 

 

"पाक ने इन देशों पर भी हमले का प्लान बनाया"
जबीउल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने दावा किया कि ईरान और रूस में हमलों की योजना भी पाकिस्तानी केंद्रों से बनाई गई थी. उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में भी हमलों की योजना इन्हीं केंद्रों से बनाई जा रही है, और इसके दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं." पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी वक्त से तल्ख रहे हैं. दोनों मुल्कों के बीच अक्सर सीमा विवाद भी होता रहा है. 

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

TalibanPakistanAfghanistanISISZabihullah MujahidZabeehullah Mujahid

