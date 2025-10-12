अफगानिस्तान ने मारे PAK के 58 फौजी, तालिबान बोला- घर में छिपे आतंकियों को भी बाहर निकाले पाकिस्तान

Pakistan Should Expel Terrorists: तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने रविवार 12 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान (Pakistan) से कहा है कि वो "अपनी धरती पर छिपे" आईएसआईएस आतंकवादियों को बाहर निकाले, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब दिया था. मुजाहिद ने कहा कि जवाबी हमलों में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं.

"आतंकियों को हमें सौंपे पाक"

जबीउल्लाह मुजाहिद, "पाकिस्तान को अपनी धरती से छिपे हुए आईएसआईएस (ISIS) के अबम सदस्यों को बाहर निकालना चाहिए या उन्हें इस्लामिक अमीरात (Islamic Emirate) को सौंप देना चाहिए. आईएसआईएस ग्रुप अफगानिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के लिए खतरा है. इस्लामिक अमीरात ने अपने इलाके से अशांति फैलाने वालों को तो हटा दिया, लेकिन फिर पख्तूनख्वा (Pakhtunkhwa) में उनके लिए नए सेंटर स्थापित कर दिए गए. कराची (Karachi) और इस्लामाबाद (Islamabad) हवाई अड्डों के जरिए इन केंद्रों में रंगरूटों को प्रशिक्षण के लिए लाया गया."

Add Zee News as a Preferred Source

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذي نصر عبده، و أعز جنده، و هزم الأحزاب وحده. لا اله الا الله وحده لا شریکه له، له الملک و له الحمد، و هو علی کل شيئ قدیر.

اما بعد:

امروز می خواهم در مورد تمام سرحدات و خط فرضیافغانستان، وضعیت عمومی أمنیتی کشور و بعضیاز تحرکات فتنه و فساد در… pic.twitter.com/6lWI9aT605 — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) October 12, 2025

"पाक ने इन देशों पर भी हमले का प्लान बनाया"

जबीउल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने दावा किया कि ईरान और रूस में हमलों की योजना भी पाकिस्तानी केंद्रों से बनाई गई थी. उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में भी हमलों की योजना इन्हीं केंद्रों से बनाई जा रही है, और इसके दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं." पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी वक्त से तल्ख रहे हैं. दोनों मुल्कों के बीच अक्सर सीमा विवाद भी होता रहा है.