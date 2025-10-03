Video: पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच जमकर मार, बॉर्डर पर चल रही तड़ातड़ गोलियां, भयंकर तनाव

Taliban Pakistani forces Clashes Video: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है. गुरुवार को अफगानिस्तान के नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आईं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह झड़प तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सैनिक नुरिस्तान के कमदेश जिले में सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे. तालिबान ने इसका कड़ा विरोध किया, और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया.

Fresh clashes have erupted between Pakistan military and the Afghan Taliban in Birkot Doklam area of Nari District of Kunar. The clash is still ongoing, as per latest reports with no casualties reported on either side till now. pic.twitter.com/1Dign2fEQB — Raja Muneeb (@RajaMuneeb) October 2, 2025

कुनार में सुबह-सुबह गोलीबारी

अफगान मीडिया (TOLOnews) की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुनार प्रांत के नरई जिले के डोकलाम इलाके में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई. यह झड़प रुक-रुक कर कई घंटों तक चली. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों की मौजूदगी का हवाला देते हुए फायरिंग शुरू की. हालांकि, अभी तक किसी हताहत या बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

अभी तक आधिकारिक बयान नहीं

तालिबान और पाकिस्तान ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट ' कई सूत्रों के अनुसार आज कुनार प्रांत के नारे जिले में तालिबान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच झड़प हुई. बयान अलग-अलग हैं. कुछ का दावा है कि पाकिस्तान ने टीटीपी की मौजूदगी के बहाने गोलीबारी की, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा कंटीली तार लगाने की कोशिश के बाद तनाव पैदा हुआ, जिस पर तालिबान ने आपत्ति जताई है.

क्यों बढ़ रहा है तनाव?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान TTP को अपने इलाकों में पनाह दे रहा है, जिससे सीमा पार हमले बढ़ रहे हैं. दूसरी ओर, तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है और पाकिस्तान पर सीमा पार गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाता है. संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में TTP के करीब 6,000 लड़ाके मौजूद हैं, जो इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं.

दोनों देशों के बीच जमकर बढ़ सकता है तनाव

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी झड़पें दोनों देशों के पहले से ही खराब रिश्तों को और बिगाड़ सकती हैं. यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक हालात को भी प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए.