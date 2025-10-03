Advertisement
trendingNow12945962
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Video: पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच जमकर मार, बॉर्डर पर चल रही तड़ातड़ गोलियां, भयंकर तनाव

Clashes between Taliban Pakistani forces: अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई. पाकिस्तानी सेना की बाड़ लगाने की कोशिश का तालिबान ने विरोध किया, जिससे हिंसक झड़प हुई. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. बॉर्डर पर चल रही तड़ातड़ गोलियां का देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 03, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान लड़ाकों के बीच जमकर मार, बॉर्डर पर चल रही तड़ातड़ गोलियां, भयंकर तनाव

Taliban Pakistani forces Clashes Video: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है. गुरुवार को अफगानिस्तान के नुरिस्तान और कुनार प्रांतों में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आईं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह झड़प तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सैनिक नुरिस्तान के कमदेश जिले में सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे. तालिबान ने इसका कड़ा विरोध किया, और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया.

कुनार में सुबह-सुबह गोलीबारी
अफगान मीडिया (TOLOnews) की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कुनार प्रांत के नरई जिले के डोकलाम इलाके में तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई. यह झड़प रुक-रुक कर कई घंटों तक चली. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों की मौजूदगी का हवाला देते हुए फायरिंग शुरू की. हालांकि, अभी तक किसी हताहत या बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान का 'दबने' वाला है गला! यूरोपीय सांसदों और विशेषज्ञों ने टाइट कर दी चूड़ी, जानें क्या है पूरा मामला

अभी तक आधिकारिक बयान नहीं
तालिबान और पाकिस्तान ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट ' कई सूत्रों के अनुसार आज कुनार प्रांत के नारे जिले में तालिबान और पाकिस्तानी सीमा बलों के बीच झड़प हुई. बयान अलग-अलग हैं. कुछ का दावा है कि पाकिस्तान ने टीटीपी की मौजूदगी के बहाने गोलीबारी की, जबकि कुछ का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा कंटीली तार लगाने की कोशिश के बाद तनाव पैदा हुआ, जिस पर तालिबान ने आपत्ति जताई है.

क्यों बढ़ रहा है तनाव?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान TTP को अपने इलाकों में पनाह दे रहा है, जिससे सीमा पार हमले बढ़ रहे हैं. दूसरी ओर, तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है और पाकिस्तान पर सीमा पार गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाता है. संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में TTP के करीब 6,000 लड़ाके मौजूद हैं, जो इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें:- आसिम मुनीर एक इस्लामी ' जिहादी जनरल', पाकिस्तान परमाणु बस से लैस 'बनाना गणराज्य'... पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद का बहुत बड़ा दावा

दोनों देशों के बीच जमकर बढ़ सकता है तनाव
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी झड़पें दोनों देशों के पहले से ही खराब रिश्तों को और बिगाड़ सकती हैं. यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक हालात को भी प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;