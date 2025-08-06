Advertisement
DNA: पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ताबिलान का 'डोजियर', ISI पर भी लगाए आरोप

DNA: पाकिस्तान ने किस तरह झूठा नैरेटिव गढ़ के अफगानिस्तान पर बिना उकसावे के हमला कर दिया. इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पलटवार भी किया लेकिन वार-पलटवार के थमने के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:20 AM IST
DNA: पाकिस्तान के हालात पर हमें और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है..क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र में ही आतंक प्रेम है. मुनीर हो या शहबाज या फिर इमरान खान..सबकी पॉलिसी टेरर फ्रेंडली रही है. वैसे, आज हम, पाकिस्तान के आतंकवाद पर बिल्कुल नई तरह की खबर का विश्लेषण करने वाले हैं. तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर मिसाइल का इस्तेमाल किया है. अफगानिस्तान की ये डोजियर मिसाइल क्या है.. और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा. इसे अब आपको ध्यान से समझना चाहिए. बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो झड़प हुई उसकी तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी. 

आपने देखा होगा की पाकिस्तान ने किस तरह झूठा नैरेटिव गढ़ के अफगानिस्तान पर बिना उकसावे के हमला कर दिया. इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पलटवार भी किया लेकिन वार-पलटवार के थमने के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है. सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए की डोजियर होता क्या है.. DNA मित्रो ये एक आधिकारिक फाइल होती है, जिसमें सारे तथ्य, प्रमाण और आरोप एक साथ रखे जाते हैं. यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं होती है, बल्कि एक पूरा पैकेज होता है जो किसी को दोषी साबित करने या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अफगानिस्तान ने जो डोजियर तैयार कर रहा है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं इसे बहुत गौर से सुनने की जरूरत है.

अफगानिस्तानी डोजियर में क्या?
डोजियर में बताया गया है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर आतंकियों के लिए FELICITATION CENTER यानी सुविधा केंद्र बन गया है. बलूचिस्तान में ISIS के आतंकियों के पनपने का सबूत इस डोजियर में मौजूद है. इस डोजियर में इस बात के सबूत हैं कि इन आतंकियों का इस्तेमाल पाकिस्तान.. पड़ोसी मुल्क भारत, अफगानिस्तान और ईरान को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है.

डोजियर में ISI पर भी लगे आरोप
डोजियर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI पर भी सीधे आरोप लगाए गए हैं. अफगान तालिबान सरकार के अनुसार, ये एजेंसियां ISIS और अन्य आतंकी संगठनों को आर्थिक सहयोग दे रही हैं. इसी डोजियर में पाकिस्तान पर अफगानी नागरिकों और शरणार्थियों को बिना ठोस वजह के वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट करने के आरोप भी लगाए गए हैं. साथ ही बॉर्डर बंद कर के अफगानिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भी जिक्र किया गया है.

किसने तैयार किया अफगानिस्तान का ये डोजियर?
ये डोजियर अफगानिस्तान के विदेश और गृह मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है. तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा की अंतिम मंजूरी के बाद यह डोज़ियर संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहयोगी एजेंसियों को सौंपा जाना है. साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, ईरान, भारत समेत अरब देशों को भेजा जाएगा. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई शुरू की है. अफगानिस्तान ने उसे वैश्विक मंच पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है. अब पाकिस्तान पर इसका असर क्या होगा आपको वो भी समझना चाहिए.

तालिबान की नई स्ट्रैटजी
ये तालिबान की नई स्ट्रैटेजी है जंग के मैदान में अपनी ताकत का अहसास करवाने के बाद अब कूटनीतिक युद्ध में पाकिस्तान को मात देने की. क्योंकि इस डॉजियर के बाद पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. अगर अफगानिस्तान के डोजियर में दम हुआ तो पाकिस्तान को आगे IMF से लोन मिलने में मुश्किल होगी. आतंकियों के साथ अगर पाकिस्तान की सरकार और सेना के संबंध स्थापित हो गए तो पाकिस्तान एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है इसके अलावा उसपर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं.

चौतरफा पिट रहा है पाकिस्तान
पाकिस्तान चौतरफा पिट रहा है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आंतकी और सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया. अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने के बाद चीन ने भी पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है और अब जब मुनीर ने अफगानिस्तान से पंगा लिया तो अफगानिस्तान ने आर्थिक मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयार कर ली है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

