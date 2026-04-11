'मांगें मानने पर ही बात', इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रखी शर्त; क्या सफल हो पाएगी शांति वार्ता?

US Iran Peace Talks Hindi News: यूएस के साथ शांति वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल शनिवार तड़के पाकिस्तान पहुंच गया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने प्रतिनिधिमंडल का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. प्रतिनिधिमंडल को लीड कर रहे ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचते ही क्लियर कर दिया अगर यूएस उसकी ओर से दी गई 10 शर्तों को मंजूर करता है, तभी बात आगे बढ़ेगी वरना नहीं.

क्या ईरान की मांगों को मानेगा यूएस?

गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह भी कहा कि युद्धविराम में इजरायल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोकने और फ्रोज की गई ईरानी संपत्तियों को ओपन करने की शर्त भी पूरी की जानी चाहिए. ईरान की ओर से इस शर्त पर अभी यूएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन माना जा रहा है कि अगर ईरान अपने स्टैंड पर अड़ा रहता है तो इससे बातचीत की पूरी प्रक्रिया रास्ते से उतर भी सकती है.

इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची, राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुलनासिर हम्मती, आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर जोल्घद्र और संसद के कई सदस्य शामिल हैं.

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ईरान ने कोई चाल चली तो जवाब देंगे-जे.डी. वेंस

इस शांति वार्ता में यूएस की ओर से उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकोफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर शामिल हो रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे उच्च स्तर की यह पहली बैठक होने जा रही है. यह बैठक शनिवार को इस्लामाबाद के होटल में होगी.

इस्लामाबाद रवाना होने से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने बातचीत को लेकर हल्की लेकिन सकारात्मक उम्मीद जताई. रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें बातचीत का बेसब्री से इंतजार है और भरोसा है कि यह अच्छी रहेगी.

Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks pic.twitter.com/aJYU9cx5t2 — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 10, 2026

उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर उन्हें साफ और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. उनका निर्देश है कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है, तो अमेरिका भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा. वहीं, अगर ईरान कोई चाल चलने की कोशिश करेगा, तो अमेरिकी टीम सख्त रुख अपनाएगी और नरमी नहीं दी जाएगीं.

क्या सफल हो पाएगी शांति वार्ता?

इस वार्ता के शुरू होने से पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. ईरान ने जहां अपनी 10 मांगों की सूची दी है और उसके पूरा होने पर ही बात में आगे बढ़ने की बात कही है. वहीं यूएस की मांग होर्मुज स्ट्रेट खोलने और ईरान की ओर से परमाणु बम की महत्वाकांक्षा छोड़ने की है. दोनों पक्ष इन मांगों पर कितना तैयार हो पाएंगे, इसे लेकर सभी पक्ष फिलहाल अंधेरे में हैं.

नतीजों पर पूरी दुनिया की लगी है नजर

इस बातचीत के नतीजे पर इजरायल और खाड़ी मुल्कों समेत पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. इसकी वजह ये है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल निर्यात इसी मार्ग के जरिए होता है.

जंग की वजह से यहां से तेल-गैस के टैंकर गुजर नहीं पा हे हैं. जिसके चलते दुनियाभर में तेल-गैस का गंभीर संकट पसरा हुआ है. ऐसे में अगर यह शांतिवार्ता सफल हो जाती है तो करोड़ो लोगों को इस संकट से राहत मिल सकती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं.