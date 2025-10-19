Advertisement
पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए... भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले को दिया 'तमगा-ए-इम्तियाज' सम्मान

Tamgha-e-Imtiaz: पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में 2 मीडिया हस्तियों कमर चीमा और वजाहत काजमी को भारत-पाकिस्तान सैन्य गतिरोध के दौरान उनके दुष्प्रचार फैलाने में योगदान के लिए उच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है. हालांकि, डीएफआरएसी की जांच से पता चलता है कि उन्होंने झूठे दावे किए और मनगढ़ंत खबरों को प्रचारित किया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:22 PM IST
Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य गतिरोध के दौरान दो मीडिया हस्तियों को उनके दुष्प्रचार फैलाने में योगदान के लिए उच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है. कमर चीमा और वजाहत काजमी को क्रमशः तमगा-ए-इम्तियाज और एक स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अधिकारियों ने ऑपरेशन बुन्याद अल मरसूस के दौरान उनके मीडिया योगदान की सराहना की है.

हालांकि, डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर (डीएफआरएसी) की जांच से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है. दुष्प्रचार आयोग के अनुसार, संघर्ष के दौरान चीमा ने कई झूठे दावे किए, जिनमें भारतीय विमानों को मार गिराने और मिसाइल प्रणालियों को नष्ट करने के दावे शामिल हैं. उन्होंने इन मनगढ़ंत दावों को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया.

फेक न्यूज फैलाने में माहिर है चीमा

चीमा ने भारतीय वायु सेना को अपमानित करने के लिए वीडियो गेम फुटेज पोस्ट किए और उन्हें वास्तविक युद्ध दृश्यों के रूप में प्रस्तुत किया. ऑपरेशन के दौरान, चीमा ने ट्विटर पर घोषणा की कि भारत पाकिस्तान से सूचना युद्ध में जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं! आप नहीं जीत सकते. उनके इस्लामाबाद स्थित सनोबर संस्थान ने जून 2025 में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था. इसी तरह, वजाहत काजमी ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ब्रांडों के साथ अपने पिछले जुड़ाव का फायदा उठाकर झूठे लेखों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचारित किया. सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए जाने जाने वाले काजमी ने पहले भी भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के छूटे हुए कैच पर टिप्पणी करके धार्मिक ध्रुवीकरण भड़काने के लिए विवाद खड़ा किया था. गौरतलब है कि डीएफआरएसी ने भी उनके ऑनलाइन व्यवहार पर चिंता जताई थी

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Pakistan

