क्या है ‘डेथ स्क्वाड’ जो बलूचिस्तान में मचा रहा है कत्लेआम? शहबाज से मुनीर तक की मिल रही शह

Targeted Killings in Balochistan: बलूचिस्तान प्रांत में लक्षित हत्याओं और शवों की बढ़ती बरामदगी को लेकर पाकिस्तान सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं. बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने दावा किया है कि तुंप क्षेत्र के 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. संगठन का आरोप है कि यह वारदात ऐसे सशस्त्र समूह ने अंजाम दी, जिसे स्थानीय लोग 'डेथ स्क्वाड' कहते हैं और जो आधिकारिक संरक्षण में काम कर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान फराज के रूप में हुई है, जो तुंप के कोश्कलात इलाके का निवासी था. BYC का कहना है कि फराज एक कुशल कढ़ाई कारीगर था और अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. समिति ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या असहमति की आवाज दबाने और स्थानीय युवाओं में भय का माहौल पैदा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

पंजगुर से लेकर शापतन में भी मिले शव

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म बलूचिस्तान पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना हाल के महीनों में विभिन्न जिलों में सामने आए लक्षित हमलों और संदिग्ध हत्याओं की कड़ी से जुड़ी हुई है. BYC ने आरोप लगाया है कि ऐसे सशस्त्र नेटवर्कों पर कार्रवाई करने में प्रशासन विफल रहा है, जिससे वे बिना किसी भय के गतिविधियां संचालित कर रहे हैं.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र में जबरन गुमशुदगी, गैर-न्यायिक हत्याओं और अवैध हिरासत की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि प्रांत में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ रही है और नागरिकों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है.

इस बीच, पंजगुर जिले में भी शवों की बरामदगी की खबरें सामने आई हैं. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) मार्ग पर स्थित पंजगुर गैस संयंत्र के पास एक अज्ञात शव मिला, जिसे पहचान के लिए अस्पताल भेजा गया. इससे पहले शापतन इलाके से 2 अन्य शव बरामद हुए थे, जिनकी पहचान जांगियान और सईद के रूप में की गई थी.

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कई कथित गैर-न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं. इनमें करीम जान, जासिम जान, पजीर बलूच, नवाब अब्दुल्ला और जांगियान बलूच के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. कुछ मामलों में पीड़ितों के पहले लापता होने और बाद में शव मिलने की बात भी सामने आई है.

ये भी पढ़ें: जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, उसी Hormuz को ईरान ने क्यों किया बंद; दुनिया की सबसे कमजोर नस पर दबाव

BYC ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग

BYC ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करने का आग्रह किया है. समिति का कहना है कि लगातार हो रही गुमशुदगियां और हत्याएं व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन का संकेत देती हैं और यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी बनी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं. हालांकि, इन आरोपों पर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.