'सभी लोग जिंदा निकल जाओ, वरना मारे जाओगे', पाकिस्तान में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से क्यों गूंजी चेतावनी, 70 हजार लोग घर छोड़कर भागे

Military operation Pakistani Taliban: आप कल्पना कीजिए, सुबह-सुबह मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आ रही है 'सभी लोग जल्दी निकल जाओ, 23 जनवरी तक इलाका छोड़ दो, लड़ाई होने वाली है.” ये बात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के तिराह इलाके में हुई, जो अफगानिस्तान की सरहद से लगा हुआ है. लोग इतने डर गए कि घर-बार छोड़कर भागने लगे. अब तक करीब 10 हजार परिवार, यानी 70 हजार से ज्यादा लोग बारा और आसपास के इलाकों में पहुंच चुके हैं. ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के तिराह इलाके में मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर अचानक अपील हुई कि 23 जनवरी तक सब निकल जाएं, वरना लड़ाई में फंस सकते हैं.

लोगों की जुबानी सच्चाई

35 साल के जर बादशाह ने बताया, “हम पत्नी और चार बच्चों के साथ निकले.गांव में मोर्टार गिरे थे, एक औरत मर गई, चार बच्चे घायल हुए.बुजुर्गों ने कहा- सुरक्षित जगह चले जाओ.” वहीं 27 साल के नरेंद्र सिंह, जो सिख समुदाय से हैं, बोले, “तिराह में खाने-पीने की चीजें खत्म हो गईं, बर्फबारी भी हो रही थी, ऊपर से सुरक्षा का डर. मजबूरन निकल आए.” ये लोग बारा में सरकारी स्कूल के बाहर लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ताकि सरकार से मदद मिले. लेकिन प्रोसेस धीमा होने की शिकायत है.

सरकार क्या कह रही है?

पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ इनकार किया.उन्होंने कहा, “तिराह में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चल रहा और न ही प्लान है.लोग कड़ाके की ठंड और खराब मौसम की वजह से निकल रहे हैं.” लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय प्रवक्ता शफी जान ने एक्स पर पोस्ट करके केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. वे कहते हैं कि पहले तो ऑपरेशन की बात मान ली थी, अब मुकर रहे हैं. मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी, जो इमरान खान की पार्टी से हैं उन्होंने सेना पर तंज कसा कि उनकी सरकार तिराह में फुल-स्केल ऑपरेशन नहीं होने देगी.

टीटीपी का डर और पुरानी यादें

पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी पिछले कुछ सालों में अफगान तालिबान की सत्ता में आने के बाद और हौसला पा चुके हैं.अफगानिस्तान में उनके कई लीडर छिपे हैं और पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रहे हैं. पिछले साल अगस्त में बाजौर जिले में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे. तिराह में भी लोग कहते हैं कि टीटीपी के लड़ाके उनके घरों में छिपकर हमले करवाते हैं, जिससे आम आदमी बीच में फंस जाता है. सितंबर में एक धमाका हुआ था, जिसमें 24 लोग मारे गए. सरकार बोली- ज्यादातर टीटीपी के थे, लेकिन लोकल लीडर कहते हैं कि महिलाएं-बच्चे भी मारे गए.

अब क्या होगा?

लोकल अफसर तल्हा रफीक आलम ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 23 जनवरी से बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी गई है. लोग तब तक वापस जा सकेंगे, जब तक कानून-व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती.लेकिन फिलहाल डर का माहौल है और लोग परेशान हैं.