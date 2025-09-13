नेपाल के नेताओं की पिटाई देख डरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 'ब्लॉक' करेगा 18 करोड़ पाकिस्तानी फोन नंबर? चौंकाने वाला दावा
Advertisement
trendingNow12919916
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

नेपाल के नेताओं की पिटाई देख डरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 'ब्लॉक' करेगा 18 करोड़ पाकिस्तानी फोन नंबर? चौंकाने वाला दावा

Nepal Unrest: दावा है कि नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं की पिटाई देख सहमें आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को चीन बनाने की तैयारी कर ली है. जिनपिंग से ट्यूशन लेकर मुनीर हर वो फॉर्मूला जिन्नालैंड में अप्लाई करने की कोशिश में है जिससे 25 करोड़ अवाम पर काबू पा सके. ये प्लान क्या है आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल के नेताओं की पिटाई देख डरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 'ब्लॉक' करेगा 18 करोड़ पाकिस्तानी फोन नंबर? चौंकाने वाला दावा

Asim Munir China Plan: पाकिस्तान भले ही तबाह हो जाए नेपाल की तरह फूंक दिया जाए. मगर फील्ड मार्शल मुनीर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला, जानते हैं क्यों. क्योंकि पाकिस्तानी खुद दावा कर रहे हैं कि मुनीर ने 25 करोड़ अवाम को कुचलने के लिए चीन की मदद ली है. आसिम मुनीर का फोकस अब उस मैकेनिज्म पर है, जिसके दम पर शी जिनपिंग चीन के सर्वमान्य नेता बने. मुनीर भी PAK में जिनपिंग जैसी पावर चाहता है. अब सवाल ये है कि अपना सपना पूरा करने के लिए वो क्या करने वाला है. आखिर क्या है उसका चाइनीज मैकेनिज्म?

नेपाल के तख्तापलट (Nepal Coup) की चर्चा पाकिस्तान में जोर शोर से चल रही है. पाकिस्तानी चैनलों, सोशल मीडिया खासकर यू-ट्यूब पर बांग्लादेश और नेपाल के तख्तापलट के हालात याद करते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है, जहां पर पब्लिक की निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है. पाकिस्तानियों का दावा है कि इसी वजह से मुनीर अब उनके फोन का कनेक्शन कटवा देगा. दावा है कि मुनीर अब लैपटॉप भी न चलने देगा और अगर उसका बस चला तो मुल्क का इंटरेनट ही कटवा देगा.

क्योंकि मुनीर को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, मुल्क जाए भाड़ में. पाकिस्तानी पत्रकार फैक सिद्दीकी ने कहा, 'इनसे इस्तीफा लो आसिम मुनीर से, इनसे कहो कि बहुत हो गई-बहुत हो गई. सारे इंडीकेशन्स आ गई हैं, अब आप इस्तीफा दीजिए और जाइये. फेयर इलेक्शन कराइये, इमरान खान को रिहा कीजिए, क्यों? देखिए बलोचिस्तान के 50 फीसदी लोग अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और ये 50 फीसदी लोग भी मैं बहुत कम बता रहा हूं

Add Zee News as a Preferred Source

पत्रकार मोईद पीरजादा ने कहा, 'पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है जालिमाना उसकी तबाही बहुत भयानक होगी और ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो सालों, दिनों या हफ्तों की कहानी नहीं होगी, पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी इकट्ठा होकर जनरल आसिम मुनीर को मिले और उनको ये समझाए कि सर अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ फुल मिलिट्री ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर सबके साथ तो इसमें आपका भी भला है इसमें हमारा भी भला है.

मुनीर के खिलाफ ऐसा ऐलान-ए-जंग अगर जेंजी जैसी युवा पीढ़ी करती तो आक्रोश को समझा जा सकता था. मगर पाकिस्तान के उम्रदराज अनुभवी पत्रकारों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया. मगर ढीठ मुनीर इस्तीफा देने के बजाय अपना कार्यकाल बढ़ाने की तिकड़म भिड़ा रहा है. मगर जितनी ये तिकड़म लगा रहा है पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है.

दौड़ाया तो भाग न पाएंगे!

पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज गिल ने कहा, 'यही जो वीडियो फुटेज और सूरते हाल वहां (नेपाल) पर डिवलप हो रही है, उसे देखकर हमारे चौधरी की भी नींद उड़ रही है, हम भी ऐसा कर सकते हैं और अगर यहां ऐसा कर दिया तो हमारे तो कइयों के पेट इतने बड़े हैं कि उनसे भागा भी नहीं जाना. वहां के मंत्री-शंत्री तो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमारे वालों ने तो भागा भी नहीं जाना और जितनी अवाम जाहिर है इधर है, इन्होंने तो भागने भी नहीं देना है.

यानी जिस तरह नेपाल में तख्तापलट हुआ है. मुनीर कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है. लिहाजा मुनीर ने चीन के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया है. असीम मुनीर चीन की तरह अपने नागरिकों की मॉनिटरिंग का प्लान बना रहा है. ये हम नहीं बल्कि एमनेस्टी की रिपोर्ट कह रही है. 

एमनेस्टी की रिपोर्ट में क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियां अपने पावरफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए कम से कम 40 लाख मोबाइल फ़ोन पर एक साथ नज़र रखती है. इसके अलावा उनके पास WMS 2.0 भी मौजूद है, जो चीन का मजबूत इंटरनेट फायरवॉल है ये इंटरनेट यूजर्स को यूट्यूब, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकता है.

पाकिस्तानी पत्रकार पारस जहांजैब ने कहा, 'चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है, जहां पर जामे निगरानी का निजाम नाफिज किया गया है. अब चीन का निजाम कैसा है, तो ये सबको पता है कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है. कोई लोकतंत्र नहीं है. कम्युनिज्म के खिलाफ बात करना जुर्म है, तो क्या यहां पर भी हुकूमत के खिलाफ बात करना जुर्म बनाया जाएगा.

फौन बंद करने का चौंकाने वाला दावा!

वैसे भी पाकिस्तान में आसिम मुनीर की मुखालफत करने वाले पत्रकारों को तब चाहे तब उठा लिया जाता है. दावा किया जा रहा है कि मुनीर चीन की तर्ज पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, जिसमें लोगों के गूगल, FB, X और यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस मुनीर एंड कंपनी के पास होगा. सरकार या सेना से जुड़ी कोई रिपोर्ट दिखाने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी. किसी भी न्यूज़ साइट पर ‘सरकार विरोधी’ कंटेंट नहीं चलाया जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी माना जाएगा. पाकिस्तानियों का कहना है कि मुनीर कितने दांव चल ले मगर पाकिस्तान में इंकलाब की जो आग धधक रही है. वो मुनीर की चाइनीज पाबंदियों से दबने के बजाय और भड़केगी और यकीन मानिए इसकी चपेट में मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सबके महल आएंगे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 8 की मौत कई घायल; राहत और बचाव काम जारी
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
;