नेपाल के नेताओं की पिटाई देख डरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 'ब्लॉक' करेगा 18 करोड़ पाकिस्तानी फोन नंबर? चौंकाने वाला दावा

Asim Munir China Plan: पाकिस्तान भले ही तबाह हो जाए नेपाल की तरह फूंक दिया जाए. मगर फील्ड मार्शल मुनीर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला, जानते हैं क्यों. क्योंकि पाकिस्तानी खुद दावा कर रहे हैं कि मुनीर ने 25 करोड़ अवाम को कुचलने के लिए चीन की मदद ली है. आसिम मुनीर का फोकस अब उस मैकेनिज्म पर है, जिसके दम पर शी जिनपिंग चीन के सर्वमान्य नेता बने. मुनीर भी PAK में जिनपिंग जैसी पावर चाहता है. अब सवाल ये है कि अपना सपना पूरा करने के लिए वो क्या करने वाला है. आखिर क्या है उसका चाइनीज मैकेनिज्म?

नेपाल के तख्तापलट (Nepal Coup) की चर्चा पाकिस्तान में जोर शोर से चल रही है. पाकिस्तानी चैनलों, सोशल मीडिया खासकर यू-ट्यूब पर बांग्लादेश और नेपाल के तख्तापलट के हालात याद करते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है, जहां पर पब्लिक की निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है. पाकिस्तानियों का दावा है कि इसी वजह से मुनीर अब उनके फोन का कनेक्शन कटवा देगा. दावा है कि मुनीर अब लैपटॉप भी न चलने देगा और अगर उसका बस चला तो मुल्क का इंटरेनट ही कटवा देगा.

क्योंकि मुनीर को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, मुल्क जाए भाड़ में. पाकिस्तानी पत्रकार फैक सिद्दीकी ने कहा, 'इनसे इस्तीफा लो आसिम मुनीर से, इनसे कहो कि बहुत हो गई-बहुत हो गई. सारे इंडीकेशन्स आ गई हैं, अब आप इस्तीफा दीजिए और जाइये. फेयर इलेक्शन कराइये, इमरान खान को रिहा कीजिए, क्यों? देखिए बलोचिस्तान के 50 फीसदी लोग अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और ये 50 फीसदी लोग भी मैं बहुत कम बता रहा हूं

पत्रकार मोईद पीरजादा ने कहा, 'पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है जालिमाना उसकी तबाही बहुत भयानक होगी और ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो सालों, दिनों या हफ्तों की कहानी नहीं होगी, पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी इकट्ठा होकर जनरल आसिम मुनीर को मिले और उनको ये समझाए कि सर अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ फुल मिलिट्री ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर सबके साथ तो इसमें आपका भी भला है इसमें हमारा भी भला है.

پاکستان کی ظالم رجیم کو آخر کار دھڑام سےگرنا ہے it’s only matter of time اسکا collapse نیپال کی طرح دو دن کا نہیں ہونا پاکستانی اسٹیٹ اسٹکچر کا collapse بڑا مخدوش ہو گا، یہ ٹوٹے گا،اور جب ٹوٹے گا تو یہ دنوں کا نہیں سالوں کا بریک ڈاؤن ہوگا۔

اسکا عمل بلوچستان اور کے پی کے سے شروع… pic.twitter.com/K8KEULwV9c — Rodium-A (RodiumInsights) September 11, 2025

मुनीर के खिलाफ ऐसा ऐलान-ए-जंग अगर जेंजी जैसी युवा पीढ़ी करती तो आक्रोश को समझा जा सकता था. मगर पाकिस्तान के उम्रदराज अनुभवी पत्रकारों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया. मगर ढीठ मुनीर इस्तीफा देने के बजाय अपना कार्यकाल बढ़ाने की तिकड़म भिड़ा रहा है. मगर जितनी ये तिकड़म लगा रहा है पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है.

दौड़ाया तो भाग न पाएंगे!

पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज गिल ने कहा, 'यही जो वीडियो फुटेज और सूरते हाल वहां (नेपाल) पर डिवलप हो रही है, उसे देखकर हमारे चौधरी की भी नींद उड़ रही है, हम भी ऐसा कर सकते हैं और अगर यहां ऐसा कर दिया तो हमारे तो कइयों के पेट इतने बड़े हैं कि उनसे भागा भी नहीं जाना. वहां के मंत्री-शंत्री तो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमारे वालों ने तो भागा भी नहीं जाना और जितनी अवाम जाहिर है इधर है, इन्होंने तो भागने भी नहीं देना है.

यानी जिस तरह नेपाल में तख्तापलट हुआ है. मुनीर कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है. लिहाजा मुनीर ने चीन के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया है. असीम मुनीर चीन की तरह अपने नागरिकों की मॉनिटरिंग का प्लान बना रहा है. ये हम नहीं बल्कि एमनेस्टी की रिपोर्ट कह रही है.

एमनेस्टी की रिपोर्ट में क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियां अपने पावरफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए कम से कम 40 लाख मोबाइल फ़ोन पर एक साथ नज़र रखती है. इसके अलावा उनके पास WMS 2.0 भी मौजूद है, जो चीन का मजबूत इंटरनेट फायरवॉल है ये इंटरनेट यूजर्स को यूट्यूब, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकता है.

पाकिस्तानी पत्रकार पारस जहांजैब ने कहा, 'चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क है, जहां पर जामे निगरानी का निजाम नाफिज किया गया है. अब चीन का निजाम कैसा है, तो ये सबको पता है कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है. कोई लोकतंत्र नहीं है. कम्युनिज्म के खिलाफ बात करना जुर्म है, तो क्या यहां पर भी हुकूमत के खिलाफ बात करना जुर्म बनाया जाएगा.

फौन बंद करने का चौंकाने वाला दावा!

वैसे भी पाकिस्तान में आसिम मुनीर की मुखालफत करने वाले पत्रकारों को तब चाहे तब उठा लिया जाता है. दावा किया जा रहा है कि मुनीर चीन की तर्ज पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, जिसमें लोगों के गूगल, FB, X और यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस मुनीर एंड कंपनी के पास होगा. सरकार या सेना से जुड़ी कोई रिपोर्ट दिखाने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी. किसी भी न्यूज़ साइट पर ‘सरकार विरोधी’ कंटेंट नहीं चलाया जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी माना जाएगा. पाकिस्तानियों का कहना है कि मुनीर कितने दांव चल ले मगर पाकिस्तान में इंकलाब की जो आग धधक रही है. वो मुनीर की चाइनीज पाबंदियों से दबने के बजाय और भड़केगी और यकीन मानिए इसकी चपेट में मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सबके महल आएंगे.