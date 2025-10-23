Advertisement
trendingNow12972888
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बलूचिस्तान में जारी है पाकिस्तानी ऑर्मी का तांडव, अब दो बलूच युवकों को मौत के घाट उतारा

मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने बताया कि पंजगुर जिले के पारूम क्षेत्र के निवासी और 20 साल के मजदूर जहूर बलूच का 20 अक्टूबर की तड़के जबरन अपहरण कर लिया गया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलूचिस्तान में जारी है पाकिस्तानी ऑर्मी का तांडव, अब दो बलूच युवकों को मौत के घाट उतारा

पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है. इस बीच एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने गुरुवार को जानकारी दी है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने कम से कम दो बलूच युवकों की हत्या कर दी. बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार गतिविधि नोटिस की जा रही है. इस बीच क्रूरता का यह ताजा मामला सामने आया. इस क्षेत्र से हत्या, जबरन गुमशुदगी और यातनाओं में बढ़ोतरी के साथ उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं.

मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने बताया कि पंजगुर जिले के पारूम क्षेत्र के निवासी और 20 साल के मजदूर जहूर बलूच का 20 अक्टूबर की तड़के जबरन अपहरण कर लिया गया था. गवाहों का हवाला देते हुए, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि अपहरणकर्ता एक वाहन में आए और जहूर को घर से ले गए. अगली सुबह उसका क्षत-विक्षत शव मिला, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई.

बलूचिस्तान में भयावाह हो रहे हालात
बीवाईसी ने कहा, 'यह दुखद घटना कोई अकेली नहीं है, बल्कि बलूच आबादी को निशाना बनाकर जबरन गायब करने और हत्याओं के व्यवस्थित अभियान का हिस्सा है. जहूर की मौत बलूचिस्तान में लगातार जारी भय के माहौल को दर्शाती है, जहां युवाओं का नियमित रूप से अपहरण किया जाता है और मार दिया जाता है.'  ऐसी ही एक और भयावह घटना का जिक्र करते हुए बीवाईसी ने कहा कि 20 अक्टूबर को एक बलूच नागरिक, फकीर जान, का प्रताड़ित और गोलियों से छलनी शव एक खुले मैदान में पड़ा मिला. इससे बलूचिस्तान में एक हत्या का पर्दाफाश हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

18 अक्टूबर को ग्वाश क्षेत्र से किया युवकों का अपहरण
मानवाधिकार संस्था के अनुसार, फकीर का 18 अक्टूबर की रात पंजगुर के ग्वाश क्षेत्र में राज्य समर्थित दस्ते ने अपहरण कर लिया था. बीवाईसी ने जोर देकर कहा, 'इन गंभीर उल्लंघनों के बावजूद मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निरंतर चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है. हम इन गैरकानूनी हत्याओं और बलूचिस्तान में जारी अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की तत्काल मांग करते हैं.'

यह भी पढ़ेंः 'तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो', PAK आर्मी चीफ जंग का खुला चैलेंज

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन