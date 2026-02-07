Advertisement
यह हमला राजधानी में 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हुए भीषण बम धमाके के बाद अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है. विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में ले लिया गया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:48 PM IST
इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में किसने किया धमाका? इस आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में भीषण आत्मघाती हमला हुआ. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ‘डॉन’ के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 169 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने ली है. SITE इंटेलिजेंस ग्रुप ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम देने का दावा किया है.

बताया जा रहा है कि यह हमला राजधानी में 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हुए भीषण बम धमाके के बाद अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है. विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में ले लिया. एहतियातन आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया और लोगों की आवाजाही रोक दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों तथा इसके तौर-तरीकों की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती सबूतों के आधार पर हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि हमले की साजिश और इसके पीछे शामिल नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

आत्मघाती हमलावर ने जैकेट में रखे थे विस्फोटक
जिहादी गतिविधियों पर नज़र रखने वाले SITE इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक, मस्जिद के भीतरी द्वार पर पहुंचते ही आत्मघाती हमलावर ने शिया समुदाय के लोगों के बीच अपनी विस्फोटक जैकेट में धमाका कर दिया. इस भीषण विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

जुमे की नमाज के दौरान धमाके की ISIS ने ली जिम्मेदारी
यह धमाका शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जब मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी. इसी बीच एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोटक जैकेट से उड़ा लिया. हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है. संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमलावर ने जानबूझकर नमाज अदा कर रहे लोगों को निशाना बनाया. इस भीषण विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

यह भी पढ़ेंः मस्जिद PAK की, जंग अरब की! क्या शिया-सुन्नी विवाद के बहाने हो रहा है जियो पॉलिटिक्स

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

PakistanIslamabad BlastISIS

