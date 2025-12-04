Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

जैश से जुड़ीं 5000 महिला आतंकी, 500 रुपये में करवाया जाएगा 'जिहादी कोर्स'... मसूद अजहर ने लीक किया प्लान

Jaish Women Wing: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं के लिए एक नई विंग खोली है, जिसमें महिला आतंकियों की भर्ती की जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. इन महिलाओं के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 04, 2025, 11:24 AM IST
Jamaat Ul Mominaat: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपना विस्तार कर रहा है. इसको लेकर संगठन की नई ब्रांच जमात उल मोमिनात में 5 हजार से भी अधिक महिलाओं की भर्ती की गई है. इन महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने की भी पूरी कोशिशें जारी हैं. जैश प्रमुख मसूद अजहर ने अपने सोशल मीडिया में इसको लेकर जानकारी शेयर की है. जैश प्रमुख ने कहा कि आतंकी संगठन की महिला विंग में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ रही है और अब डिस्ट्रिक्य यूनिट स्थापित करने की भी जरूरत है. 

आतंकवाद संगठिन में शामिल महिलाएं 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर ने अपने पोस्ट में कहा,' यह अल्लाह की मेहरबानी है कि कुछ ही हफ्तों में 5 हजार से ज्यादा महिलाएं जुड़ गई हैं. कई बहनों ने बताया कि जैसे ही वे भर्ती हुईं उनकी मानसिकता बदल गई और उन्हें जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया. जिला इकाइयां बनाई जाएंगी, हर जिले में एक मौनेजर होगा और काम बांटा जाएगा. इतने कम समय में 5 हजार सदस्य. रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात उल मोमिनात के लिए भर्ती अभियान 8 अक्टूबर 2025 को जैश हेडक्वार्टर मरकज उस्मान ओ अली में शुरू हुआ था. इस अभियान के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, मुजफ्फरबाद और कोटली से महिलाओं को इस आतंकी संगठन में भर्ती किया गया. 

ये भी पढ़ें- भारत-PAK तनाव का जिम्मेदार कट्टर इस्लामिक चरमपंथी आसिम मुनीर, भाईजान होते तो... इमरान खान की बहन ने आर्मी चीफ को घेरा

कौन लेगा महिला विंग की जिम्मेदारी? 

बता दें कि मसूद अजहर की बहन सादिया जमात उल मोमिनात की मुखिया है. उसका पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले में मारा गया था.  इस आतंकी संगठन में अफीरा नाम का एक और प्रमुख चेहरा है. यह महिला पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी है. वह भी मुठभेड़ में मारा गया था. बताया जा रहा है कि महिलाओं को इस आतंकी संगठन में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है. 40 मिनट की इस ट्रेनिंग के लिए हर महिला को 500 रुपये का पेमेंट करना होता है. इस संगठन का प्लान महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने और ISIS, हमास और लिट्टे जैसे फिदायीन हमले करने के लिए आतंकी ब्रिगेड बनाना है.   

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में सीडीएफ संकट, बिखरने की कगार पर पड़ोसी मुल्क; भारत के लिए कितना खतरा?

महिला आतंकियों के लिए नियम 

बता दें कि इससे पहले संगठन की शुरुआत में मसदू अजहर ने कहा था कि महिला विंग की सदस्यों को जैश के पुरुषों की तरह ट्रेन किया जाएगा.  जमात उल मोमिनात में शामिल होने वाली महिलाएं दौरा ए तस्किया नाम का एक इंडक्शन कोर्स में हिस्सा लेंगी. वहीं अजहर ने ब्रिगेड में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए सख्त नियम लागू किए थे, जिसमें कहा गया था कि वह अपने पति और निकटतम परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी भी अपरिचित पुरुष से फोन या मैसेंजर के जरिए बात नहीं करेगी. 

