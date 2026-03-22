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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनआतंक का ‘एपिसेंटर’ बना पाकिस्तान, जबकि भारत ने 43% तक घटाया खतरा; Global Terrorism Index की चौंकाने वाली रिपोर्ट

आतंक का ‘एपिसेंटर’ बना पाकिस्तान, जबकि भारत ने 43% तक घटाया खतरा; Global Terrorism Index की चौंकाने वाली रिपोर्ट

पश्चिमी देशों में आतंकवाद एक बार फिर चिंता का बड़ा कारण बनता दिख रहा है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इन देशों में आतंकवादी घटनाओं से होने वाली मौतों में करीब 280% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर संकेत है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:57 AM IST
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Terrorism Reduced in India 43 Percent
Terrorism Reduced in India 43 Percent

पिछले एक साल में भारत के लिए सुरक्षा के मोर्चे पर एक राहत भरी तस्वीर सामने आई है. देश में आतंकी घटनाओं में करीब 43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो हालात में सुधार की ओर इशारा करती है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट में भी इसका असर दिखा है. भारत इस बार 13वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी पिछले साल के मुकाबले दो पायदान नीचे आ गया है. इससे पहले भारत 11वें स्थान पर था. हालांकि, क्षेत्रीय स्तर पर तस्वीर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण एशिया लगातार दसवें साल दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है.

इस बार एक बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि पाकिस्तान पहली बार इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है, यानी वह आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है. वहीं, अफगानिस्तान में हालात कुछ बेहतर हुए हैं और वह अब टॉप 10 देशों की सूची से बाहर हो गया है. कुल मिलाकर, भारत में सुधार के संकेत जरूर हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. साल 2025 में दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कुछ राहत देखने को मिली है. 

81 देशों में हालात सुधरे हैं जबकि 19 देशों में खराब हुए

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में करीब 28% की कमी आई है. सिर्फ मौतों में ही नहीं, बल्कि आतंकी हमलों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो लगभग 22% घटकर 2,944 रह गई है.  यह रुझान बताता है कि कई देशों में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम असर दिखा रहे हैं. कुल मिलाकर 81 देशों में हालात बेहतर हुए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है. हालांकि तस्वीर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अभी भी 19 देशों में स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है. यानी, एक ओर जहां दुनिया के बड़े हिस्से में आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, वहीं कुछ क्षेत्रों में यह चुनौती अब भी गंभीर बनी हुई है.

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पश्चिमी देशों में बढ़ा आतंक का खतरा

पश्चिमी देशों में आतंकवाद का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इन देशों में आतंकवादी घटनाओं में होने वाली मौतों में करीब 280% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में 14 ईयू देशों में कुल 58 आतंकी हमले सामने आए. इन हमलों में फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 14 हमले हुए, जबकि जर्मनी में 6 हमले दर्ज किए गए. ये आंकड़े दिखाते हैं कि यूरोप के प्रमुख देश भी अब इस खतरे से अछूते नहीं हैं.

पश्चिमी देशों में तेज हुए आतंक के खिलाफ एक्शन

सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई भी तेज हुई है. रिपोर्ट बताती है कि 20 ईयू देशों में 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस दिशा में बढ़ती सतर्कता को दर्शाता है. वहीं, ब्रिटेन में 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जो इस खतरे की गंभीरता और उससे निपटने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों को साफ दिखाता है. इन आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी देशों में आतंकवाद का खतरा कम होने के बजाय नए रूप में उभर रहा है, और इसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चौकन्ना रहना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ेंः 20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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