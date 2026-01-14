Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनहिंदुओं का गला काटने से मिलेगी आजादी..., POK में लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने उगला जहर

'हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी आजादी...', POK में लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने उगला जहर

Abu Musa: आतंकियों के संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की जमीं से एक बार फिर भड़काऊ वीडियो सामने आया है.  यहां पर JKUM का कुख्यात आतंकी कमांडर अबू मूसा खुलेआम नफरत फैला रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 14, 2026, 02:06 PM IST
'हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी आजादी...', POK में लश्कर के कमांडर अबू मूसा ने उगला जहर

Abu Musa: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा है. आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार आतंकियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है. पाक अधिकृत कश्मीर (PoJK) से एक बेहद गंभीर और भड़काऊ बयान सामने आया है. यहां पर JKUM का कुख्यात आतंकी कमांडर अबू मूसा कश्मीरी खुलेआम नफरत फैला रहा है. 

फैला रहा हिंसा
भड़काऊ बयान देते हुए मूसा ने कहा कि 'कश्मीर की आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगी' इतना ही नहीं, वह यह भी दावा करता है कि उसने ये बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों तक पहुंचाई हैं. वो साफ कहा है कि कश्मीर का मसला सिर्फ आतंक और तथाकथित ‘जिहाद’ से ही हल होगा.

राज्य संरक्षण के आरोप
इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप मजबूत हुए हैं. PoJK में, LoC के पास, आतंकी अगर बिना किसी रोक-टोक के खुले मंच से भाषण दे रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये सब सरकारी जानकारी और सहमति के बिना हो सकता है?

पहलगाम हमले से पहले भी दी थी धमकी
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, पहलगाम हमले से पहले भी अबू मूसा कश्मीरी ने इसी तरह के भड़काऊ बयान दिए थे. इसलिए इस वीडियो को सिर्फ बयान नहीं, बल्कि किसी बड़ी आतंकी साज़िश के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है, इसकी लोकेशन, तकनीकी जांच और नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी गई है. माना जा रहा है कि ऐसे भाषणों का मकसद युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलना और सीमा पार आतंकवाद को फिर से हवा देना है. पाकिस्तानी सरकार और मुनीर की वो पकड़ से दूर है. 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Abu Musa

