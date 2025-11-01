आतंकी हाफिज सईद के गुर्गे की हत्या, अज्ञात हमलावर आए और आते ही ठांय-ठांय! निपटाया और निकल लिए

Pakistan Firing: पाकिस्तान में अज्ञात 'शंहशाह' फिर काम पर है. पूरे मुल्क में उसका खौफ चल रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकी फैक्ट्रियों की 'जन्नत' पाकिस्तान में मौजूद तमाम आतंकवादी आकाओं में से एक हाफिज सईद के गुर्गे शेख मोइज मुजाहिद की हत्या से हड़कंप मच गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने हाफिज सईद के करीबी गुर्गे और घोषित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर को गोली मारी और आसानी से निकल गए.

आतंकी फैक्ट्री में खौफ

ताजा हत्याकांड के बाद पड़ोसी मुल्क में फल फूल रहे हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री में खौफ दिख रहा है. इस मामले में पाकिस्तान पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए चुप्पी साधे बैठी है.इस घटनाक्रम के बाद हाफिज सईद ने अपनी रैली रद्द कर दी है. इस वारदात में हमलावरों ने हर बार की तरह कोई सबूत नहीं छोड़ा. अचानक आए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और वारदात को अंजाम देने के बाद मौका ए वारदात से हवा हो गए यानी गायब हो गये.

कौन था मोइज?

शेख मोइज मुजाहिद की हत्या हुई जो हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का एक प्रमुख कमांडर था. मोइज को कहीं और नहीं बल्कि उसके घर के ठीक बाहर दिन दहाड़े ठोक दिया गया. ये वारदात पाकिस्तान के कसूर शहर में हुई. जहां इस गोलीकांड की जांच चल रही. लोकल पुलिस हमलवारों का पता लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके हाथ खाली है. मोइज कई आतंकी गतिविधियों में एक्टिव था. उसने लश्कर के कई ऑपरेशन में भूमिका निभाई थी.

पाकिस्तान में हाफिज से कौन नहीं डरता?

ये पहला मौका नहीं है जब हाफिज के गुर्गों को निपटाया गया हो. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कई ऐसे तीस मार खां हैं जो हाफिज या सलाउद्दीन से नहीं डरते. मौका मिलते ही हाफिज के कमांडरों को निपटा देते हैं.

31 अक्टूबर, 2025 - शेख मोइज मुजाहिद को ढेर कर दिया गया. लश्कर का सीनियर कमाडंर था

18 मई, 2025 - अबू सैफुल्लाह खालिद का मर्डर हुआ. भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड था.

7 मई, 2025 - अबू कातल की हत्या हुई. वो लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था.

16 मार्च 2025 - जिया उर रहमान का मर्डर हुआ. जिया पूंछ और राजौरी हमलों का हैंडलर था.