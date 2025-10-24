हमारे बच्चे लौटाओ... बलूचिस्तान में फिर तीन छात्र लापता तो चीख पड़ी मांएं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अपहरण का आरोप

Pakistan Balochistan Harassment News: बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का संकट एक बार फिर गहराता जा रहा है. गुरुवार को मानवाधिकार संगठन बलोच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने दावा किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन छात्रों को जबरन उठा लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार तड़के बलूचिस्तान के बलोच आबाद इलाके में अब्दुल वहीद के घर पर छापा मारा गया, जिसके दौरान हारून बलोच, हमूद और फहद बलोच को जबरन ले जाया गया. इनमें हारून और हमूद आपस में भाई बताए जा रहे हैं.

BVJ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, 'बलूच छात्रों के लगातार अपहरण से यह साफ है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार संकट गहराता जा रहा है. निर्दोष छात्रों को निशाना बनाना सामूहिक सज़ा की तरह है.' संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सभी लापता लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके.

4 दिन पहले उठाए 5 छात्र

BVJ ने बताया कि 19 अक्टूबर को भी पांच बलोच छात्रों हामिदुल्लाह, बावल खान, जहांगीर, अहमद शाह और निमतुल्लाह को खारन जिले से सुरक्षा बलों ने जबरन उठा लिया था. इन बढ़ती घटनाओं को लेकर बलूचिस्तान के मानवाधिकार संगठनों में गहरी चिंता है. संगठन का कहना है कि छात्रों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को बिना सबूत हिरासत में लेना और गुम कर देना अब आम बात बन गई है.

गायब किए जा रहे नौजवान

बलोच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार विभाग ‘पांक’ (Paank) ने बुधवार को बताया कि तीन और बलोच नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 16 अक्टूबर को अवारान जिले के निवासी आयाज और इमदाद को पाकिस्तानी सेना ने बुलाकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला. इसी तरह 20 अक्टूबर को केच जिले के तुरबत क्षेत्र से 16 वर्षीय छात्र बालाच बलोच को भी सेना ने उठा लिया.

142 अब भी लापता

पिछले हफ्ते जारी बलोच यकजेहती कमेटी (BYC) की रिपोर्ट 'ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन बलूचिस्तान' में जुलाई-अगस्त 2025 के बीच हुई गंभीर घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई और अगस्त में कुल 182 लोग जबरन गायब हुए, जिनमें से केवल 38 को छोड़ा गया. इस दौरान एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई, जबकि 142 अब भी लापता हैं. पीड़ितों में 40 छात्र, 15 नाबालिग और एक महिला शामिल हैं.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्वेटा, केच और अवारान जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, और इनमें पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है.

फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं अब 'सामान्य'

स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी, यातना और फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं अब 'सामान्य' होती जा रही हैं. सरकार इन आरोपों को नकारती रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है. मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यदि पाकिस्तान इन मामलों की पारदर्शी जांच नहीं करता, तो यह संकट न केवल बलूचिस्तान बल्कि देश की लोकतांत्रिक साख को भी गहरा नुकसान पहुंचा सकता है.