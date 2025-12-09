Advertisement
पाकिस्तान में सबसे अधिक भ्रष्ट है पुलिस विभाग, TI का नया सर्वे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे!

Pakistan police most corrupt: Survey: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) ने मंगलवार को अपनी सालाना “नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2024” रिपोर्ट जारी की. इस सर्वे में पाकिस्तान के चारों प्रांतों के 4,000 लोगों से बात की गई. नतीजे चौंकाने वाले हैं  आम आदमी को लगता है कि देश के लगभग हर बड़े सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्ट है.जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 02:42 PM IST
police most corrupt IN Pakistan: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) ने मंगलवार को जो रिपोर्ट जारी की, उसमें पाकिस्तान की हकीकत खुलकर सामने आ गई है. पूरे देश में सबसे भ्रष्ट विभाग कौन सा है? जवाब है पुलिस. लोगों ने साफ-साफ कहा कि थाने में बिना रिश्वत के छोटा-सा काम भी नहीं होता. यानी पाकिस्तान के विभिन्न विभाग भ्रष्टाचार के गहरे जाल में फंसे हैं. इनमें से पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है. भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा नंबर निविदा का है, फिर प्रोक्योरमेंट सेक्टर का, और न्यायपालिका चौथे नंबर पर आती है. यानी सत्ता के लगभग हर उस सेक्टर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिससे आवाम को राहत की उम्मीद होती है. विभिन्न प्रांतों के बाशिंदों की सोच विभिन्न सेक्टर्स को लेकर कुछ खास उत्साहजनक नहीं है.

सर्वे में शामिल 4,000 लोग हुए शामिल
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को जारी सालाना सर्वे रिपोर्ट में ये अहम जानकारी दी.टीआई की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 'नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे' का मकसद जरूरी गवर्नेंस मुद्दों पर जनता की धारणा को समझना था. सर्वे में शामिल 4,000 लोगों (हर प्रांत से 1,000) में से 24 फीसदी का मानना ​​था कि पुलिस विभाग सबसे भ्रष्ट है, जिसमें पंजाब प्रांत सबसे आगे है, यहां 34 फीसदी लोगों ने माना कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है.इसके बाद बलूचिस्तान में 22 फीसदी, सिंध में 21 फीसदी और खैबर पख्तूनख्वा में 20 फीसदी थी. पुलिस के बाद टेंडर और प्रोक्योरमेंट (खरीद) सेक्टर था, जहां 16 फीसदी लोगों ने माना कि ये सेक्टर भ्रष्ट है.बलूचिस्तान में 23 प्रतिशत, केपी में 18 प्रतिशत, सिंध में 14 फीसदी और पंजाब में 9 फीसदी लोगों का कहना था कि इन सेक्टर्स में भ्रष्टाचार का बोलबाला है.

सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कोशिशों पर भरोसा बिल्कुल नहीं
प्रेस रिलीज के मुताबिक, सर्वे से यह भी पता चला कि लगभग 77 फीसदी लोगों को सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कोशिशों पर भरोसा न के बराबर है.वो इससे “कम संतुष्ट” दिखे. पब्लिक सर्विस पाने के लिए सबसे ज्यादा रिश्वत सिंध में दर्ज की गई, जहां 46 फीसदी लोगों ने रिश्वत देने के लिए मजबूर महसूस किया.पंजाब में यह संख्या 39 फीसदी और केपी में 20 फीसदी थी. नतीजों से यह भी पता चला कि जवाबदेही की कमी, पारदर्शिता और जानकारी तक सीमित पहुंच, और भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने में देरी देश में भ्रष्टाचार के "बड़े कारण" थे. सीपीआई (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स) 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत का हाल पाकिस्तान से बेहतर है.इस सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 96वें स्थान पर है जबकि इसका स्कोर 38 है, जिससे यूं समझा जा सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार की दर मध्यम स्तर की है.वहीं पाकिस्तान 180 में 135वें पायदान पर है और इसका स्कोर 27 है, जिससे स्पष्ट है कि भारत से अधिक भ्रष्ट पाकिस्तान को समझा जाता है. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

Pakistan

