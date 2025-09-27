Advertisement
'तिब्बत को आजाद करो...,' न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन के खिलाफ लगाए नारे

Tibetian Activist Protest: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर कई तिब्बती कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान चीन के खिलाफ कई नारे लगाए गए.  

 

Sep 27, 2025
Tibet Freedom Movement: तिब्बत में चीन के कब्जे के बाद हजारों तिब्बतियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था. कई तिब्बतियों ने भारत में शरण ली थी. इनका संघर्ष आजतक जारी है. शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर कई तिब्बती कार्यकर्ता  इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तिब्बती स्वतंत्रता के लिए वैश्विक समर्थन का आह्वान किया.     

'तिब्बत को आजाद करो...' 

प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान 'तिब्बत को आजाद करो, चीन बाहर करो, चीन तिब्बत से बाहर करो' के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं की ओर से बात करते हुए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ताशी टुंडुप ने कहा,' हम यहां संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और विश्व नेताओं से तिब्बत का समर्थन करने, तिब्बती स्वतंत्रता के लिए अनुरोध करने आए हैं.' बता दें कि क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस (RTYC) तिब्बती युवा कांग्रेस (TYC) का एक चैप्टर है, जो निर्वासन में सबसे बड़ा स्वतंत्रता-समर्थक तिब्बती संगठन है. 

क्या है RTYC? 

तिब्बती युवा कांग्रेस (RTYC) में 3000 से अधिक सदस्य हैं. इसे साल 1970 में स्थापित किया गया था. TYC तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करता है. वह लगातार तिब्बत की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक्टिवली विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाता रहा है. बता दें कि तिब्बती समुदाय की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के दौरान विरेध पर्दशन किया गया.  

UNGA में चीन का संबोधन 

'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौथे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से चीन के राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली कियांग ने सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों का मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा,' वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण टैरिफ में बढ़ोत्तरी और दीवारें समेत बाधा खड़े करने जैसे एकतरफा और संगठन समर्थक उपायों में वृद्धि है.' 

तिब्बत की स्थिति क्या है?

तिब्बत पर चीन का कब्जा है. तिब्बती समुदाय का मानना है कि चीन सरकार उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही है. तिब्बती समुदाय तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है. 

तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य क्या है?

तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तिब्बत को चीन के कब्जे से मुक्त करना और इसे एक स्वतंत्र देश बनाना है. तिब्बती समुदाय का मानना है कि चीन सरकार तिब्बत की संस्कृति, धर्म और परंपरा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है. 

