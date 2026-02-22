रमजान के महीने में किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है पाकिस्तान? आसिम मुनीर के राज में फतवा जारी

Pakistan Punjab news: एक हालिया खुफिया अलर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी फौज का चीफ आसिम मुनीर, आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मिलकर दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की नापाक साजिश रच रहा है. जिस तरह नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के सामने धमाका हुआ था. खुफिया इनपुट के मुताबिक उसमें IED का इस्तेमाल हुआ था. इस बार भी अलर्ट है कि आतंकी IED से ही धमाका कर सकते हैं. दूसरी तरफ मुनीर ने दुनिया को दिखाने के लिए अपने पसंदीदा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ फतवा जारी करवाया है.

मरियम नवाज शरीफ की सरकार की लिस्ट में किसका नाम?

PAK फौज का चीफ आसिम मुनीर आतंकियों की फंडिंग रोकने का ढोंग रच रहा है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने रमजान के महीने में आतंकी संगठनों को जकात के नाम पर मिलने वाली फंडिंग को रोकने का ऐलान किया है. पंजाब सरकार ने ऐसे कुल 90 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है जिन्हें जकात देने पर बैन लगा दिया गया है.

सिपाह-ए- मोहम्मद पाकिस्तान

अल रहमत ट्रस्ट

अल कायदा

आईएसआईएस

जैसे आतंकी गुट शामिल हैं.

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान

BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी

दुनिया को दिखाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी लिस्ट में है.

लश्कर और जैश का नाम लिस्ट में डालकर मुनीर कैसे डबल गेम खेल रहा है, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जकात के नाम पर पाकिस्तान में जिहाद वाली अर्थव्यवस्था कैसे चलती है. दरअसल जकात के पैसे को जिहाद में लगाने के लिए NGO चलाकर पैसा बटोरा जाता है. लश्कर-ए-तैयबा का जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद का अल-फुरकान संगठन लोगों से जकात इकट्ठा करते हैं.

पाकिस्तान में हर साल जकात के नाम पर 20 हजार करोड़ रुपये दान किए जाते हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार इसका करीब 10 से 15 फीसदी हिस्सा आतंकी संगठनों को चला जाता है.

जकात के नाम पर जमा रकम का 80% आतंकी ट्रेनिंग-हथियारों पर और 20% मदरसों और अस्पतालों में लगाया जाता है.

इस तरह एक तरफ तो पाकिस्तान फौज का आका आसिम मुनीर आतंकी संगठनों को मिलने वाला पैसा रोकने का ऐलान कर रहा है. दूसरा सच ये भी है कि मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर पर जमकर नोट उड़ाए गए हैं.

गौरतलब है कि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा को और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को बनाने के लिए 12-12 करोड़ रुपये दिए थे. लेकिन अब रमजान के महीने में जिहाद के लिए ज़कात की वसूली पर बैन लगाकर डबल गेम खेल रहा है.