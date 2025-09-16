आसिम मुनीर की मौत का 'ट्रेलर'! डर के मारे कांप रहे... पोस्ट छोड़ भागी PAK फौज

Asim Munir News: बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दावा किया जा रहा है कि PAK आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौत का ट्रेलर रिकॉर्ड हुआ है. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मचे घमासान में बागी लड़ाके पाक फौजियों को चुन चुन कर मार रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे संग्राम में विद्रोहीयों को पाकिस्तान के हर फौजी में मुनीर का चेहरा दिख रहा है और TTP के खूंखार बंदूकधारी मुनीर का खात्मा करने के लिए बेताब हैं.

TTP ने जारी किया मुनीर की मौत का ट्रेलर!

पाकिस्तान के फौजियों की बुरी तरह से पिटाई और अपमान के वीडियो वायरल हो रहे हैं. कुछ वीडियोज को तो फील्ड मार्शल की मौत की गारंटी माना जाने लगा है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीडियोज़ में है क्या, तो बस एक लाइन में इन तीनों वीडियो का मतलब समझ लीजिए और मतलब ये है कि तहरीक-ए-तालिबान को आसिम मुनीर चाहिए....जिंदा या मुर्दा.

थर-थर कांप रहे लोग!

पाकिस्तानी अवाम कह रही है, 'कभी हम TTP से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पर जंग लड़ रहे हैं, कभी हम बलोचिस्तान में फंसे हैं. कई लोगों के पूरे-पूरे खानदान उजाड़ दिए, वो बदले लेने के लिए एक साथ मिल गए हैं और PAK फौज का चुन-चुनकर खात्मा कर रहे हैं. आसिम मुनीर की फौज की नाक के नीचे लड़ाके चाहे बीएलए के हों या टीटीपी के वो फौजियों को मारते हैं और बेइज्जत करते हैं. उन्होंने एक थर्मल इमेजिंग वीडियो भी जारी की है, जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज पर, जिसमें पाकिस्तान के जवान मारे गए.

जब से तहरीक-ए-तालिबान यानि TTP ने ये वीडियो जारी किए हैं. पाकिस्तान में भयानक खलबली मची है. सवाल पूछे जा रहे कि जब फील्ड मार्शल अपनी फौज को नहीं बचा पा रहा है तो पाकिस्तान की अवाम को सुरक्षा की गारंटी ये कैसे देगा.

फौज पर हमले जारी

दरअसल उत्तरी वजीरिस्तान में हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी का काफिला पेट्रोलिंग के लिए निकला था तभी TTP ने उसपर हमला कर दिया. बचने के लिए मुनीर मंडली ने भागने की कोशिश की. इसी दौरान गाड़ी में सवार पाकिस्तानी सेना का एक जवान नीचे गिर गया. होना तो ये चाहिए था कि आर्मी की गाड़ी इस जवान को उठाने की कोशिश करती. मगर वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली. जमीन पर गिरा जवान खुद को बचाने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ा. मगर मुनीर की कायर फौज ने गाड़ी नहीं रखी. बस इसी दौरान TTP ने इसे धमाके के साथ उड़ा दिया. बस अपने फौजी का ये हाल देखकर मुनीर का कलेजा बैठ गया है.

मुनीर फायर नहीं कायर है!

पाकिस्तान फौज के पूर्व मेजर आदिल राजा ने कहा, 'कोई पलटवार पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर सकी, उनके बहुत से हथियार, मशीनगन, लाइट मशीन गन्स और एक जी-3, ड्रोन्स, वो भी अपने साथ लेकर चले गए हैं. TTP वाले, तो ये रोजाना के हिसाब से बहुत भीषण अटैक इनके ऊपर हो रहा है. अब ये इनके सिक्योरिटी के इंटरनल हालात हैं और ये कतर के लोगों को कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे, अरे भाई तुम क्या सिक्योरिटी करोगे. तुम्हारी तो अपने फौजियों को न बचा पा रहे हो.'

मुनीर के 3 साल का रिकॉर्ड बताता पाकिस्तान के अलग-अलग जनरल्स के कार्यकाल में कितने जवानों को जान गंवानी पड़ी. इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मुनीर से पहले सिर्फ याह्या खान खान का नाम है. जनरल याह्या खान ने 1969 से लेकर 1971 के बीच पाकिस्तान के 4500 जवान मारे गए, ये आंकड़ा तब है जब इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने 71 का युद्ध भी लड़ा था. यानी मुनीर ने बिना जंग लड़े 833 पाकिस्तानी जवानों को मरवा दिया.

आपको बता दें कि TTP हो या फिर BLA दोनों इस वक्त मुनीर के खून के प्यासे हो रखे हैं क्योंकि अपना चेहरा चमकाने के लिए इसने जिस तरह चीन और अमेरिका के हवाले बलोचिस्तान और खैबर पख्तुन्खवां के रेअर अर्थ मिनरल निकलवाए हैं. उससे ये दोनों गुट बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और यही वजह है जो चुन-चुनकर सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाए जा रहे हैं.