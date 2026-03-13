Advertisement
6 साल बाद पटरी पर लौटी चीन-उत्तर कोरिया की दोस्ती, प्योंगयांग से बीजिंग तक फिर दौड़ी ट्रेन

Pyongyang to Beijing Train: नॉर्थ कोरिया को चीन से जोड़ने वाली ट्रेन फिर से चलने लगी है. इस ट्रेन के चलने से दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 13, 2026, 01:22 PM IST
Trending Photos

China News: चीन और साउथ कोरिया ने एक अच्छी पहल की है. बीते कई सालों से बंद नॉर्थ कोरिया और चीन को जोड़ने वाली एक पैसेंजर ट्रेन शुक्रवार को बीजिंग पहुंची. ये सर्विस बीजिंग को प्योंगयांग से जोड़ेंगी. जिससे बॉर्डर पार यात्रा आसान होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा इस ट्रेन के चलने से क्या बदलाव आएगा आइए जानते हैं. 

आर्थिक, व्यापारिक लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा

दोनों देशों ने छह साल में पहली बार ऐसी ट्रेन सर्विस फिर से शुरू की है. इसे लेकर चीनी रेलवे ऑपरेटर ने कहा कि ये सर्विस बीजिंग और चीन के डांडोंग को प्योंगयांग से जोड़ेंगी, जिससे बॉर्डर पार यात्रा आसान होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा. ये ट्रेन प्योंगयांग से चलती है और बीजिंग के एक रेलवे पर पहुंचती है. 

बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन और नॉर्थ कोरिया

बता दें कि चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जनवरी 2020 में COVID-19 महामारी फैलने के बाद से दोनों देशों के बीच ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि चीन और नॉर्थ कोरिया को जोड़ने वाली इंटरनेशनल दोनों दिशाओं में चलना शुरू कर देंगी. जिसके बाद इसका संचालन शुरू हो गया है. ये ट्रेनें  बीजिंग और प्योंगयांग के बीच ट्रेनें हफ्ते में चार बार चलेंगी जबकि चीनी बॉर्डर शहर डांडोंग और नॉर्थ कोरिया की राजधानी के बीच सर्विस रोज चलेगी.

काफी अच्छे हैं रिश्ते

अगर हम नॉर्थ कोरिया और चीन के रिश्ते की बात करें तो दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं. चीन, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार और एकमात्र प्रमुख सहयोगी है. दोनों देश 1350 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं. वहीं उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें तो दोनों देशों के रिश्तों में काफी ज्यादा कड़वाहट है. (ANI)

About the Author
Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

