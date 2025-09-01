'अनोखा मंजर, कोर्ट रूम में 'पारो जान' का डांस'...रावलपिंडी अदालत के अंदर ट्रांसजेंडर ने मटकाई कमर! Video वायरल

Pakistan News: रावलपिमंडी कोर्ट का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ट्रांसजेंडर कोर्ट रूम के अंदर गानों पर थिरकती हुई नजर आ रही है. वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है. लोग ज्यूडिशियरी सिस्टम में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Pakistan Viral News: पाकिस्तान में शादियों और दूसरे मौकों पर ट्रांसजेंडरों का डांस होना आम बात है और ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो सामने आया है, उसने पाकिस्तान की अदालती निजाम ( Pakistan Judiciary System ) पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह वीडियो रावलपिंडी की एक अदालत का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रांसजेंडर डांसर बुर्का पहनकर कोर्ट रूम के अंदर गानों पर डांस करती दिखाई दे रही है.
वीडियो पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने शहबाज शरीफ सरकार पर तंज करते हुए लिखा कि 'अगर हरीम शाह इमरान खान के वक्त प्रधानमंत्री आवास में सत्ता के गलियारों में ऐसा कर सकती हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है. पीटीआई को इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है.' वहीं, एक अन्य ने लिखा 'भाई, अब तो न्यायपालिका भी ऐसी हो गई है, यहां इंसाफ नहीं मिलता.
راولپنڈی کی عدالت کے اندر خواجہ سرا کا ڈانس !pic.twitter.com/HgfuY3NXlr
— Ehtsham Kiani (@ehtshamkiani) August 29, 2025
जबकि हसीब चौधरी नाम के यूजर ने सख्त लहजे में लिखा कि, 'खैर, यह कमरा तो बस इसी काम के लिए है. यहां इंसाफ नहीं होता है.' वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'रावलपिंडी दरबार का एक अनोखा मंजर! जहां इंसाफ की कुर्सियों के बीच टिकटॉकर ट्रांसजेंडर 'पारो जान' का डांस चल रहा है.
इससे पहले भी पाकिस्तान की 'इस्लामी जम्हूरियत' की अदालतों पर कई गंभीर सवाल उठे हैं. हाल ही में लाहौर कोर्ट के अंदर का वीडियो वायरल हुआ था, जहां ट्रांसजेंडरों ने पार्टी की थी. वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ. यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों रहने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. लाहौर पुलिस ने वीडियो के आधार में मामला दर्ज कर पांच लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन सबूतों के अभाव ड्यूटी ने सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया.