DNA: ट्रंप का डर... आसिम मुनीर का 'फाइनल सरेंडर'? गाजा में 'PAK' फौज की तैनाती का विश्लेषण

Pakistan Analysis: धोखा देना पाकिस्तान का स्थायी चरित्र है. लेकिन सामने जब अमेरिका जैसा देश और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति हों तो धोखा देना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है. पाकिस्तान के तानाशाह आसिम मुनीर के साथ इस बार ऐसा ही हुआ है. दरअसल हुआ ये कि इजरायल से सटे गाजा में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना भेजने का वादा करके मुकरने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के डर से फील्ड मास्टर और सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर को सरेंडर करना पड़ा. इसमें असली खबर ये है कि पाकिस्तान मन से नहीं तो डर से ही सही, अपनी फौज हर हाल में गाजा भेजेगा.

यानी अब मुनीर की सेना गाज़ा जाएगी और हमास के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मुसलमानों को मारेगी. इस खबर की पुष्टि अमेरिका ने की है. गाज़ा में सैनिक भेजने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है. रुबियो ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने सेना भेजने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का आभार भी जताया.

ट्रंप की शांति योजना के तहत गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फोर्स यानी ISF तैनात की जानी है. अभी तक पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बार-बार झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान को इस फोर्स में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है. पाकिस्तान ये भी कहता रहा है कि उसने इस प्रस्ताव पर कोई फ़ैसला नहीं लिया है. लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया.

ख़बर ये भी है कि पिछले मंगलवार को पाकिस्तान, क़तर में एक सम्मेलन में शामिल हुआ. इस सम्मेलन की मेज़बानी अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने की थी. इस दौरान गाज़ा में भेजी जाने वाली सेना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. पाकिस्तान समेत लगभग 45 देश इस सम्मेलन में शामिल हुए. पाकिस्तान के कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि वो गाज़ा में 3,500 सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहा है.

यानी जो पाकिस्तान अपनी अवाम के सामने गाज़ा में सैनिक भेजने से इनकार कर रहा है, वो सैनिकों की संख्या भी तय कर चुका है. चुपके-चुपके वो अमेरिकी सेना की मीटिंग में भी शामिल हो रहा है. गाज़ा में पाकिस्तानी सैनिकों की ज़िम्मेदारी हमास से हथियार छीनने की होगी. यानी पाकिस्तानी सेना को हमास से लड़ना होगा. गाज़ा के मुसलमानों को मारना होगा. ऐसा होने पर पाकिस्तान में अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ नाराज़गी बढ़ेगी. लेकिन ट्रंप का डर मुनीर पर इस कदर हावी है कि उसे पाकिस्तानी अवाम के विद्रोह की भी परवाह नहीं है.

घरेलू नाराज़गी से बचने के लिए अज़रबैजान, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों ने ट्रंप की योजना में शामिल होने से मना कर दिया है. आसिम मुनीर भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ट्रंप को साफ़-साफ़ मना कर सकता था. लेकिन ट्रंप को ना कहने की उसकी हिम्मत कहां है. जिस ट्रंप की वजह से मुनीर पर कृपा बरस रही है, वो अमेरिका की योजना में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकता है. जिस ट्रंप के दम पर मुनीर, इमरान ख़ान जैसे नेताओं पर ज़ुल्म ढा रहा है, उसकी हिम्मत ट्रंप को ना कहने की कैसे होती. यही वजह है कि लोगों को नाराज़ करके भी उसने गाज़ा में अपनी सेना भेजने की सहमति दे दी.

यहां आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान के सामने ऐसी स्थिति 2015 में भी आई थी.

उस वक़्त सऊदी अरब, यमन में हूती के खिलाफ लड़ रहा था. सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ पाकिस्तान से मदद मांगी थी. लेकिन करीबी दोस्त होने के बावजूद पाकिस्तान ने इनकार कर दिया. पाकिस्तान की संसद ने सऊदी अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. पाकिस्तान किसी मुस्लिम संगठन के खिलाफ लड़कर जनता को नाराज़ नहीं करना चाहता था. सोचिए हूती के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसे क़रीबी दोस्त की अपील ठुकरा दी. सऊदी अरब को नाराज़ करने का जोखिम उठाया. लेकिन हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका की अपील को पाकिस्तान नहीं ठुकरा पाया. ट्रंप को ना कहने की हिम्मत मुनीर से नहीं हो रही है.

अगले कुछ दिनों में आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाला है. इस दौरान ट्रंप से भी मुनीर की बातचीत होगी. पिछले 6 महीनों में आसिम मुनीर तीसरी बार ट्रंप से मिलेगा. इस बातचीत के दौरान गाज़ा में सेना भेजने पर चर्चा होगी. ट्रंप के प्लान को अंतिम रूप दिया जा सकता है. ट्रंप की कृपा के बोझ से मुनीर इतना झुका हुआ है कि उसके पास ना कहने का विकल्प नहीं है. आपको आसिम मुनीर और पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानियों के बारे में भी जानना चाहिए.

हाल ही में खबर आई कि विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6,300 करोड़ के कर्ज़ को मंज़ूरी दी है. ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 686 मिलियन डॉलर यानी 5,800 करोड़ रुपये का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया है. अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक ने बलोचिस्तान में खनिज परियोजना के लिए 1.25 अरब डॉलर यानी 11,250 करोड़ रुपये के फंड को मंज़ूरी दी है. ट्रंप की मेहरबानी से पाकिस्तान को IMF से क़रीब 1.2 अरब डॉलर यानी करीब 10,800 करोड़ रुपये का कर्ज मंज़ूर हुआ.

ट्रंप न सिर्फ पाकिस्तान की वित्तीय और सैन्य मदद कर रहे हैं, बल्कि आसिम मुनीर की तानाशाही को लेकर भी उन्होंने आंख मूंद ली है. इस उम्मीद में कि मुनीर गाजा प्लान में मदद करेगा. सोचिए अगर मुनीर अपने वादे से मुकर जाता तो ट्रंप फिर क्या करते. यही वजह है कि कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को गाज़ा प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा. ये अलग बात है कि वो अपनी अवाम से इस मुद्दे पर झूठ बोलना जारी रखेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा.