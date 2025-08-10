ट्रम्प को नहीं पड़ रहा चैन... अब ड्रैगन पर एक्शन की तैयारी, उपराष्ट्रपति ने लीक कर दिया सारा प्लान!

Donald Trump Tariff on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगाने की वजह से चर्चा में हैं. रूस के तेल खरीदने के वजह से उन्होंने भारत पर यह इजाफी टैरिफ लगाया है. अब खबर आ रही है कि अमेरिका भारत के बाद अब चीन पर टैरिफ बढ़ा सकता है. क्योंकि चीन भी रूस से तेल खरीदता है. इस बात की जानकारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दी है.

क्या बोले राष्ट्रपति जेडी वेंस

इस बात का इशारा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिया है. उनके हवाले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल की खरीद को लेकर चीन पर टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं. फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए जेडी वेंस ने कहा,'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के तेल खरीदने की वजह से अब चीन पर भी टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिन फैसला नहीं लिया गया है लेकिन इस पर तेजी के साथ चर्चा चल रही है.'

भारत पर 25 फीसद इजाफी टैरिफ

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ट्रंप यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे में जो भी देश रूस का साथ देने की कोशिश कर रहा है वो उस पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं. हाल ही में भारत पर भी उन्होंने इसी वजह से 25 फीसद इजाफी टैरिफ लगा दिया है. जिससे अब भारत पर 50 फीसद टैरिफ लग गया है.

चीन से क्यों नाराज हैं ट्रंप?

क्योंकि चीन ने 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से कम कीमत पर रूस से बड़ी मिकदार में कच्चा तेल आया किया था. जिससे मास्को पर पश्चिमी पाबंदियों के प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिली. अमेरिका ने पहले चीन को चेतावनी दी थी कि इस तरह की खरीदारी रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करती है.

भारत-ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ

बता दें कि इसी तरह ट्रंप ने अचानक भारत पर टैरिफ लगाते हुए 25 की जगह 50 कर दिया था. यह दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है. भारत के बाद सिर्फ ब्राजील ऐसा दूसरा देश है, जिस पर ट्रंप ने 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है.