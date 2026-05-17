ट्रंप ने तो कूड़े में फेंक दिए तोहफे, क्या आधिकारिक तोहफों को मना कर सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष? इनके लिए क्या होते हैं नियम?

Can Heads of State Refuse Foreign Gifts? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना चीन दौरा खत्म करके वापस लौट चुके हैं. उनके वापस लौटने के दौरान अमेरिकी टीम ने बीजिंग के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा काम किया, जिसे देखकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिलबिला गए. लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और उनके सामने ही चीन की बेइज्जती कर ट्रंप प्लेन से फुर्र हो गए.

कूड़े में फेंक दिए चीनी उपहार

हुआ यूं कि बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता के बाद स्थापित परंपराओं के अनुसार, चीन सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अलग-अलग तरह के उपहार दिए. गिफ्ट पाने वालों में ट्रंप के स्टाफ, सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी पत्रकार भी शामिल थे. वार्ता खत्म होने के बाद जब प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने प्लेन के पास रखे डस्टबिन में चीन की ओर से दिए गए सारे गिफ्ट फेंक दिए. फेंकी जाने वाली चीजों में स्मारिका उपहार, बैज, पिन, क्रेडेंशियल्स और बर्नर फोन समेत कई चीजें शामिल थीं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की पत्रकार एमिली गुडिन ने इस नजारे को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया. उनके मुताबिक, अमेरिकी सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि चीन की ओर से दिया गया कोई भी सामान विमान पर नहीं ले जाना है. सूत्रों के मुताबिक, यह आदेश साइबर जासूसी और काउंटर-इंटेलिजेंस सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से दिया गया था.

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सदस्यों ने घर पर ही छोड़ दिए व्यक्तिगत मोबाइल

इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिए थे और यात्रा के दौरान केवल क्लीन बर्नर फोन इस्तेमाल किए. चीन से रवाना होने से पहले उन सभी बर्नर फोन कूड़ेदान में फेंक दिया गया. चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी तो माना गया है. लेकिन शिष्टाचार के नजरिए से इस कदम की आलोचना भी हो रही है. सवाल है कि क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों की ओर से दिए गए तोहफे से इनकार कर सकता है.

क्या राष्ट्राध्यक्ष तोहफे अस्वीकार कर सकते हैं?

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात की जाए तो शीर्ष नेताओं की विदेश यात्राओं के दौरान तोहफों का आदान-आदान-प्रदान सद्भावना और संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में दूसरे मुल्कों के गिफ्ट अस्वीकार करने से उनमें अपमान का भाव पैदा हो सकता है, इसलिए ज्यादातर मामलों में सुरक्षा जांच के बाद तोहफे स्वीकार कर लिए जाते हैं. वहीं अगर तोहफे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संदिग्ध सामग्री हो तो उसे वापस करना, नष्ट करना या अस्वीकार करना ज्यादा उचित माना जाता है.

उपहारों को लेकर दुनिया में कोई स्पष्ट नियम नहीं है. यह किसी भी देश के नेता की इच्छा पर निर्भर करता है. वह चाहे तो दूसरे मुल्कों से तोहफे कबूल कर सकता है या मना कर सकता है.

यूएस में विदेशी तोहफों से जुड़े नियम क्या हैं?

इस संबंध में अमेरिकी संविधान में कई चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं. संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति या सरकारी अधिकारी बिना कांग्रेस की सहमति के विदेशी सरकार से लिया गया व्यक्तिगत तोहफा नहीं रख सकते. कोई भी सरकारी कर्मी केवल 525 डॉलर तक का गिफ्ट अपने पास रख सकते हैं. इससे महंगा उपहार अमेरिकी जनता की संपत्ति माने जाते हैं. वहीं

राष्ट्रपति को मिले तोहफों को व्हाइट हाउस गिफ्ट यूनिट संभालती है. जिन्हें बाद में राष्ट्रीय संग्रहालय या प्रेसिडेंशल लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है.

भारत में भी विदेश से लिए गए तोहफे विदेश मंत्रालय या PMO के पास जमा होते हैं. बाद में उन्हें ASI या राष्ट्रीय संग्रहालयों में भेज दिया जाता है. उन्हें अपने पास रखना प्रतिबंधित होता है. इसी तरह जापान, यूके, फ्रांस में भी उपहार कबूलने को लेकर सख्त नियम बने हुए हैं.

क्या चीन के साथ ज्यादा बिगड़ेंगे संबंध?

ग्लोबल डिप्लोमेसी एक्सपर्टों का कहना है कि ट्रंप की टीम ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए चीनी तोहफे फेंक दिए गए. इसे उचित माना जा सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए था. इसके बजाय वे उन्हें विनम्रता से अस्वीकार कर सकते थे या फिर कबूल करने के बाद वापस कर सकते थे. कुल मिलाकर, ट्रंप का चीन दौरा कड़वाहटों से भरा रहा और जाते-जाते हुई इस घटना ने यह कड़वाहट और बढ़ा दी.