बलोचिस्तान में टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला ​लिया, अब पाकिस्तान का क्या होगा?

DNA: पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की फौज पर बगावत की दोहरी मार पड़ने जा रही है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस दिक्कत को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद का आकलन बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए. एजाज सैयद खुलेआम कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के 10 शहरों पर हमला करने के लिए बलोच बागियों ने ऑपरेशन हेरोफ शुरु किया था तो उसमें बलोच बागियों को पठान बागियों यानी तहरीक-ए-तालिबान का साथ भी मिला था. बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ का भी हम विश्लेषण करेंगे लेकिन उससे पहले आपको इस बयान में इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर गौर करना चाहिए. ये शब्द है इंटेलिजेंस फेलियर यानी खुफिया जानकारी हासिल करने में नाकामी. एजाज सैयद ने पाकिस्तानी फौज के लिए इंटेलिजेंस फेलियर जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया. अब हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

बलोच बागियों ने एक साथ 10 शहरों पर कामयाब हमला किया था. यानी इस ऑपरेशन की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी. यही मुनीर का पहला इंटेलिजेंस फेलियर है. मुनीर की फौज इतने बड़े हमले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई. क्वेटा और नुश्की जैसे शहरों में हमलों के दौरान बलोच बागियों ने एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. बागियों के पास ऐसे आधुनिक हथियार पहुंच गए और पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को इसकी खबर तक नहीं लगी. ये मुनीर का दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर है. तीसरी बड़ी बात ये है कि इस बार बागियों ने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि सिविल कोर्ट और प्रशासनिक दफ्तरों पर भी कब्जा किया था. मुनीर की फौज इस रणनीति को नहीं भांप पाई. इसी नाकामी को मुनीर का तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है.

शर्म से डूब मरना चाहिए मुनीर को!

एक साथ 10 शहरों पर बागियों के हमले. ये किसी भी देश की फौज के लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात है लेकिन फिलहाल मुनीर के पास शर्म से डूब मरने का वक्त नहीं है . इस वक्त मुनीर के सिर पर बलोच और पठान बागियों के गठजोड़ की तलवार लटक रही है. अब हम आपको पाकिस्तान के इन दो बड़े बागी गुटों की पार्टनरशिप से जुड़ी डीटेल्स बताने जा रहे हैं. दिसंबर 2025 में TTP के चीफ कमांडर नूर वली महसूद और बलोच बागियों की अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्ड़र पर बड़ी मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तून्ख्वा के बॉर्डर पर स्थित इलाकों में दोनों गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलकर सैन्य अभियान करेंगे. बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदायीन गुट यानी मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों को तहरीक-ए-तालिबान से ट्रेनिंग मिलनी भी शुरु हो गई है.

क्या कहते हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स?

हालिया हमले यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से ठीक पहले TTP ने उत्तरी इलाकों में हमले शुरु कर दिए थे जिसकी वजह से बलोचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज की कुछ टुकड़ियों को खैबर पश्तून्ख्वा में शिफ्ट किया गया था. ये एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से बलोच बागियों को बड़े हमले करने का मौका मिल गया था. बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बलोच बागियों का कमांडर बशीर जेब बलोच. ये वही शख्स है जिसने ऑपरेशन हेरोफ के बाद एक वीडियो रिलीज करके पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा बड़े हमले करने की धमकी भी दी थी. पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बशीर जेब बलोच ने ही क्वेटा और नुश्की में फिदायीन हमले करने का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया था. मुनीर और शहबाज सरकार दोनों को ये समझ आ चुका है कि बलोच और पठान बागियों का हाथ मिलाना सबसे बड़ा खतरा है. मुनीर तो खामोश है लेकिन शहबाज के मंत्री अब सीधे-सीधे कबूल रहे हैं कि बागियों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है. आपको भी पाकिस्तानी सरकार का ये कबूलनामा बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए.

बलोचियों ने महिला बागियों की तस्वीरें साझा कीं

पठान बागियों के साथ हाथ मिलाने के साथ ही साथ ऑपरेशन हेरोफ के जरिए बलोच बागियों ने ये भी बता दिया है कि उनकी रणनीति काफी हद तक बदल गई है. अब हम आपको बलोच बागियों की नई रणनीति से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बलोच समाज की बगावत किस हद तक बढ़ चुकी है. ऑपरेशन हेरोफ के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं. ये तस्वीरें उन महिला बागियों की हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज पर हमला किया और बलोचिस्तान की आजादी के लिए बलिदान दिया . ये पहली बार है जब संगठित तौर पर बलोच महिलाओं ने राजनीतिक मंच छोड़कर सीधे जंग के मैदान में पाकिस्तानी सिस्टम से लोहा लिया है. पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आज तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने कई मकसद हासिल किए हैं . अब हम आपको बलोच बागियों की इस रणनीति से जुड़े मकसद बताने जा रहे हैं.

बलोच बागियों ने महिलाओं को शामिल कर दुनिया को दिया संदेश

महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो पाकिस्तान के जुल्म से इतने आजिज आ चुके हैं कि अब महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं . दूसरा संदेश ये है कि बलोच मर्दों की गैरकानूनी किडनैपिंग और हत्याओं की वजह से उनके परिवारों की महिलाओं ने हथियार उठाए हैं . इन संदेशों के जरिए बलोच बागी अपने संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना चाहते हैं. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के दकियानूसी समाज में एक पुरुष को महिला से मिली चुनौती...उस पुरुष के लिए शर्मनाक मानी जाती है . महिला दस्ते के जरिए हमला करके बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज को इसी कथित शर्म का हकदार भी बना दिया है. बलोच बागियों के हमलों और बलोचिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर आज मुनीर की कठपुतली कहे जाने वाला पाकिस्तानी मीडिया भी फौज पर सवाल उठा रहा है .बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के पिटने का गुस्सा मीडिया के अंदर किस कदर भरा है . ये भी आपको बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए. शहबाज और मुनीर की इन नाकामियों पर गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उबल रहा है. पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहा जाने वाला चीन भी बलोच और पठान बागियों के संयुक्त ऑपरेशन से हैरान-परेशान है. आपको भी देखना चाहिए कि बागियों के इन बारूदी तेवरों का बीजिंग पर क्या असर हुआ है.



ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बाद चीन ने बलूचियों को निकाला

बलोच बागियों के काले तूफान यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बाद चीन ने बलोचिस्तान से अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया है. चीन के इन नागरिकों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शिफ्ट किया गया है . इतना ही नहीं. 1 फरवरी से चीन ने बलोचिस्तान में CPEC के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर काम भी बंद कर दिया है. बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी राजदूत को भी जिनपिंग सरकार ने साफ कह दिया है कि बलोचिस्तान में चीन के नागरिकों और हितों की सुरक्षा को लेकर चीन की सरकार अब काफी चिंतित है. चीन की चिंता लाजमी भी है. बलोचिस्तान में चीन ने कुल 64 हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है . अगर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बलोच बागियों ने चीन के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया तो इससे बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार को बड़ा नुकसान होना तय है.



पाकिस्तान में सुलग रही है बगावत की चिंगारी

आज पाकिस्तान के हर सूबे में बगावत की चिंगारी सुलग रही है . पाकिस्तान के इन हालात को देखकर आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ जाता है. अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है...किसी भी देश के लिए बगावत सबसे बुरे परिणाम लेकर आती है. कोई भी राष्ट्र बाहर से होने वाले शत्रु के हमलों से उबर सकता है लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर बगावत हो जाए उसका बर्बाद होना निश्चित है. किसी भी देश में बागी ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मदद देने के लिए शत्रु हमेशा उत्सुक रहता है. पहले पाकिस्तान के जुल्म ओ सितम के शिकार बागी अलग-थलग थे लेकिन आज ये संगठित होते जा रहे हैं . आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर ही एक और फौज से लड़ रही है . अगर आप पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये आकलन बिल्कुल सटीक है.

कारगिल से ज्यादा पाक सैनिक बागियों के हाथ मारे जा चुके हैं

पाकिस्तानी सरकार के थिंक टैंक यानी पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में बागियों के हमलों से हुए नुकसान के आंकड़े बताए गए हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में बागियों के हमलों में फौज समेत अर्धसैनिक बलों के कुल 1246 अफसर और जवान मारे गए हैं. 2024 के मुकाबले ये आंकड़ा 26 प्रतिशत बढ़ चुका है . इतना ही नहीं पिछले साल सिर्फ बलोचिस्तान में बागियों से मुकाबला करने के लिए शहबाज सरकार को 22 हजार 387 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं. पाकिस्तानी फौज के जितने जवान करगिल के युद्ध में मारे गए थे उनसे ज्यादा सिर्फ एक साल के अंदर बागियों के हाथों मारे जा चुके हैं. पाकिस्तान जितना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है उससे ज्यादा वो सिर्फ बलोचिस्तान में बागियों से लड़ने में कर रहा है . ये तथ्य बताते हैं कि ना तो मुनीर की फौज और ना ही शहबाज की सरकार बगावत से निपटने में कामयाब रही है. ये कहना गलत नहीं होगा कि बलोच और पठानों की बगावत ही पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़े कुछ और तथ्य भी ध्यान से देखने चाहिए.

पिछले 2 सालों में 10 बड़ी विदेशी कंपनियों ने छोड़ा पाकिस्तान

अव्वल तो पाकिस्तान में कोई बड़ी विदेशी कंपनी आती ही नहीं है और जो आई हैं वो बगावत से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जा चुकी हैं . पिछले 2 सालों में बागियों के हमलों की वजह से 10 बड़ी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से लौट चुकी हैं . एक तरफ बगावत की वजह से विदेशी कंपनियां लौट रही हैं तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश भी कम हो रहा है. 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश में 40 हजार करोड़ रु. की गिरावट दर्ज की गई है . इस गिरावट की बड़ी वजह बगावत की वजह से पैदा हुई अस्थिरता है. कुछ वक्त पहले आसिम मुनीर ने बलोच बागियों को ललकारा था. एक भाषण के दौरान मुनीर ने कहा था कि बलोच बागियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन जिस तरह बलोच बागी हमले कर रहे हैं...दूसरे गुटों से हाथ मिला रहे हैं. इन हालात को देखकर तो यही लगता है कि शायद मुनीर अपनी ही जिंदगी में बगावत का वो रूप देख लेगा जिसका नतीजा पाकिस्तान के अलग-अलग टुकड़े के रूप में निकलेगा.

