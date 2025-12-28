TTP, बलोच और तालिबान के हमलों से PAK Army में भगदड़, नौकरी छोड़ भाग रहे सैनिक, मचा हाहाकार

Pakistan Army Latest News: पाकिस्तानी सेना में इन दिनों भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई है. भारत तो उसे पीट ही रहा था. अब दूसरी 4 ताकतों ने उसका जीना मुहाल कर दिया है. अपनी जान पर खतरा बढ़ता देख पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसर और जवान धड़ाधड़ अपने इस्तीफे भेज रहे हैं.
Why Pak Army soldiers fleeing their jobs: पाकिस्तान की अवाम भारत नहीं बल्कि अपने हुक्मरानों से परेशान हैं. वहीं बॉर्डर पर फौज अपनी जान बचा कर भाग रही है.खास बात ये है कि पाकिस्तानी सैनिक सिर्फ मैदान ही नहीं छोड़ रहे बल्कि आसिम मुनीर की ज्यादती से परेशान होकर अपनी जान भी गंवा रहे है. पाकिस्तान ने जिस तरह घर के अंदर और बाहर अपने दुश्मन बढ़ाए हैं. उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते.
पाकिस्तानी सेना में नौकरी छोड़ने की भगदड़
जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो वो सबसे पहले अपनों को और अपने करीबियों को ही निगल जाता है. पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. मुनीर का बढ़ता ओहदा उसे जालिम और जिहादी बना रहा है और मुनीर की फौज अपने ही फील्ड मार्शल की करतूतों का शिकार हो रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी आर्मी में इन दिनों लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल तक जूनियर ऑफिसर और जवान इन दिनों बहुत ज्यादा तनाव का सामना कर रहे हैं. पिछले तीन साल में पाकिस्तानी फौज में हजारों की तादाद में इस्तीफे दिए जा चुके हैं. इसकी वजह पाकिस्तान के बनाए वे दुश्मन हैं, जो धीरे-धीरे करके उसके ताबूत में कील ठोक रहे हैं.
ये 5 ताकतें मिलकर पाक का कर रहीं शिकार
बताया जा रहा है कि TTP, BLA, PoK, इंडियन आर्मी और तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान के फौजियों का ऐसा हश्र कर दिया है कि वे जंग के मैदान में अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रहे हैं. इसके बाद घर पहुंचकर फौज से ही फरार हो रहे हैं. यानी कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है.
एक तरफ मुनीर सारे नियम कायदे ताक पर रखकर अपनी जेब गर्म कर रहा है. जंगी मंसूबों की आड़ में डॉलर्स जुटा रहा है. दूसरी तरफ टीटीपी और बलोचों के हाथों पाकिस्तानी की कायर फौज या तो अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रही है या फिर जहन्नुम पहुंच रही है.
मुनीर राज में कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान
आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की 22 फीसदी आबादी भुखमरी का शिकार है. 20 फीसदी पाकिस्तानी इमरजेंसी लेवल के गरीबी से पीड़ित है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 40 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. लेकिन मुनीर अपनी सेना पर 20 फीसदी खर्च ज्यादा कर रहा है.
उसके बाद भी पाकिस्तान की भगोड़ी फौज के हालात ये हैं कि 2022 से अब तक तकरीबन 6000 पाकिस्तानी सैनिक अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं. अब तो हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा है कि मुल्क को इस मुनीर से आजादी मिल जाए.
जालिम मुनीर ने इस वक्त अपने जवानों को तीन मोर्चों की जंग में इस तरह झोंक रखा है कि अब वापसी की कोई गुंजाइश नही है. अगर पाकिस्तान को मुनीर से मुक्ति नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस मुल्क से फौज का नामो निशान ही मिट जाए.