डींगे हांक रहे थे असीम मुनीर, TTP ने काट दी PAK की सबसे कमजोर 'नस', चीन की भी सांस फूलने लगी

Pakistan vs TTP: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने खुद को देश का रक्षक बताया था. इसके साथ ही धमकी देते हुए कहा था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं और अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे. लेकिन, अब लग रहा है कि मुनीर का दबदबा अपने देश में ही नहीं चल रहा है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने डींगे हांक रहे पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हेकड़ी निकाल दी है. टीटीपी ने न सिर्फ पाकिस्तान की हालत खराब है, बल्कि उसने जो किया है, उससे चीन की भी सांस फुलने लगी है.

टीटीपी ने रणनीति बदल बढ़ाई पाकिस्तान और चीन की मुश्किल

दरअसल, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों ने अब अपनी रणनीति बदल दी है. अब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हमला करने वाली टीटीपी ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी (CPEC) को हमलों का केंद्र बना लिया है. सीपीईसी इस्लामाबाद-डीआई खान (एम-14) रूट पर टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है. इस हमले ने पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान आर्मी के साथ-साथ चीन की भी मुश्किल बढ़ा दी है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बिगड़ते जा रहे रिश्ते

इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं. इसकी वजहों में डूरंड रेखा को लेकर विवाद और तालिबान द्वारा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को कथित संरक्षण देना शामिल है. इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) को मजबूत करने का खतरनाक खेल खेला, जो अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश में है.

आईएसकेपी के गठन से पहले, इस्लामिक स्टेट के संस्थापक अबु बक्र अल-बगदादी ने तालिबान को साथ आने का प्रस्ताव दिया था. बगदादी चाहता था कि तालिबान और आईएस मिलकर इस्लामिक खिलाफत कायम करें. हालांकि, तालिबान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. उसका मानना था कि वह आईएस का जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर खुद शासन करना चाहता है. तभी से दोनों गुटों में टकराव बढ़ा और अक्सर उनके लड़ाके आपस में भिड़ते रहे.

पीछे हटने को मजबूर हुई असीम मुनीर की सेना

रिपोर्ट्स के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमले से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर आ गई है और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पारंपरिक मोर्चों से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को सीपीईसी की सुरक्षा के लिए बॉर्डर से बुलाया जा रहा है, जिससे असीम मुनीर के सामने अलग तरह की चुनौती हो गई है.

सीपीईसी कॉरडोर के कई हिस्सों पर TTP का कब्जा

हालांकि, अभी तक पाकिस्तान सरकार या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टीटीपी के लड़ाकों ने कबायली इलाकों में सीपीईसी कॉरडोर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जो पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर रही है.

