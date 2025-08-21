India PAK News: 'भारत से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं, JK में बहाता रहेगा खून'; TTP के पूर्व कमांडर ने PAK को किया बेनकाब
India PAK News: 'भारत से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं, JK में बहाता रहेगा खून'; TTP के पूर्व कमांडर ने PAK को किया बेनकाब

India Pakistan News in Hindi: ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह समझ गया है कि वह भारत से सीधे नहीं भिड़ सकता. इसके बावजूद वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेगा. पाकिस्तान का यह राज खुद टीटीपी ने खोला है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:40 PM IST
India PAK News: 'भारत से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं, JK में बहाता रहेगा खून'; TTP के पूर्व कमांडर ने PAK को किया बेनकाब

TTP Leader Ehsanullah Ehsan Interview: पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी 'दहशत की फैक्ट्री' को बंद नहीं करेगा. वह इसी तरह लोगों का खून बहाता रहेगा और इस मुद्दे को अंतकाल तक जिंदा रखेगा. यह दावा तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व कमांडर एहसानुल्लाह एहसान ने किया है. एहसान टीटीपी का पूर्व प्रवक्ता रहा है. न्यूज एजेंसी के साथ खास इंटरव्यू में एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि पाकिस्तान की शक्तिशाली जासूसी एजेंसी आईएसआई किसी भी सूरत में भारत में आतंकवाद बंद नहीं करेगी. वह बलूचिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान लश्कर ए तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों को ISIS (K) के रूप में फिर से संगठित कर रही है. 

भारत से सीधे भिड़ने की नहीं है हिम्मत- TTP नेता

अपने गुप्त ठिकाने से दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह भारत से सीधे भिड़ सके. इसलिए किसी भी तरह की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से बचेगा. लेकिन जम्मू कश्मीर में वह आतंक का खेल खेलता रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इस्लामाबाद की रणनीति कम तीव्रता वाले उग्रवाद की ओर बढ़ रही है. इस रणनीति में दुष्प्रचार, छद्म ताकतों और टारगेट किलिंग्स का मिश्रण शामिल है. इस काम में  पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व चीन को संतुलित करने और अफ़ग़ानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वाशिंगटन के साथ नज़दीकियां मज़बूत कर रहा है.

मुनीर ने अमेरिका का 2 बार दौरा क्यों किया?

TTP के पूर्व कमांडर का इंटरव्यू 

सवाल: हमने इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक संबंधों को मज़बूत होते देखा है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर ने पिछले चार महीनों में दो बार अमेरिका का दौरा किया है.

एहसानुल्लाह एहसान: इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच हाल ही में हुए संबंधों में सुधार और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की यात्राओं का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के लिए संतुलन बनाना है. असल में अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है. वहीं अपनी बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान, वाशिंगटन का समर्थन हासिल करने के लिए खुद को मजबूर महसूस करता है. चूंकि पाकिस्तान में असली ताकत सेना के हाथ में है और राजनीतिक सरकार उसकी कठपुतली बनकर काम करती है. इसलिए साफ है कि पाकिस्तानी सेना इस कोशिश में है कि एक बार फिर अमेरिकी एजेंडे के साथ खुद को जोड़ सके.

India China News: 'भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर', ट्रंप टैरिफ से मुकाबले के लिए चीन ने मांगा भारत का साथ, बढ़ाई दोस्ती की पींगें

 

एहसान ने कहा कि वाशिंगटन के प्रति वफ़ादारी दिखाने के लिए सेना ने अतीत में अपने ही देश को एक अंतहीन युद्ध में धकेल दिया है. अब वह उस वफ़ादारी को एक बार फिर से पुष्ट करने के लिए कदम उठा रही है. अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान को अपनी नाज़ुक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अमेरिकी समर्थन की ज़रूरत है. इस प्रकार, दोनों पक्ष वर्तमान में इसी पारस्परिक निर्भरता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं.

सवाल: राष्ट्रपति ट्रंप ने संसाधन-समृद्ध बलूचिस्तान में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है. अब, अमेरिका ने बीएलए को भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. बलूच मुक्ति आंदोलन के लिए इसका क्या अर्थ है?

एहसानुल्लाह एहसान: अमेरिका द्वारा बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करना पाकिस्तान को खुश करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जिससे बदले में वाशिंगटन अपने रणनीतिक हितों के लिए उससे सहयोग प्राप्त कर सके. वहीं अमेरिका की नज़र बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों और उसके भू-रणनीतिक महत्व पर है.

इस निर्णय से बलूच अलगाववादी आंदोलन पर कूटनीतिक और वित्तीय दबाव ज़रूर बढ़ेगा. लेकिन अमेरिका भविष्य में किसी भी समय अपने हितों के अनुसार मानवाधिकारों या आत्मनिर्णय के नाम पर बलूच मुद्दे को फिर से उठाने का विकल्प भी चुन सकता है. मेरे विचार से, यह घोषणा एक अस्थायी उपाय है. 

चूंकि अमेरिका को वर्तमान में पाकिस्तान की ज़रूरत है. इसीलिए वह इस्लामाबाद को संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि यह देखते हुए कि बलूचों का स्वतंत्रता संग्राम वैध है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वाशिंगटन के लिए इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना कठिन होगा.

सवाल: पिछले कुछ वर्षों में, कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर और हिज्बुल में भर्ती कम हुई है. ये समूह अब कहां सक्रिय हैं?

एहसानुल्लाह एहसान: लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन में स्थानीय भर्ती में गिरावट यह दर्शाती है कि कश्मीर में इन समूहों के लिए जन समर्थन कम हो रहा है. साथ ही नई दिल्ली की कड़ी सुरक्षा नीतियों ने उनके नेटवर्क को पहले के मुकाबले काफी कमज़ोर कर दिया है. हालांकि, इन समूहों का अभी तर पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है और अब पाकिस्तान उन्हें नए रूपों में फिर से पेश कर रहा है. उदाहरण के लिए, लश्कर-ए-तैयबा अब आईएसआईएस-खोरासान में समाहित हो रहा है. बलूचिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान इसे एक छद्म शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

सवाल: क्या ये समूह आईएसआई के सीधे आदेश के तहत काम करते हैं. कश्मीर के लिए उनकी नई रणनीति क्या हो सकती है?

एहसानुल्लाह एहसान: यह कहना सही होगा कि ये समूह पूरी तरह से आईएसआई के नियंत्रण में काम करते हैं क्योंकि उनकी नीतियां एजेंसी द्वारा ही तय की जाती हैं. वह उन्हें धन मुहैया कराती है, लक्ष्य निर्धारित करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भूमिगत कर देती है. पाकिस्तान की सत्ता का दीर्घकालिक उद्देश्य कश्मीर में "कम तीव्रता वाले विद्रोह" को बनाए रखना रहा है. अब नई रणनीति के तहत, प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचते हुए कश्मीर मुद्दे को जीवित रखने के लिए राजनीतिक मोर्चों और सोशल मीडिया प्रचार पर अधिक ज़ोर दिए जाने की संभावना है.

सवाल: क्या पाकिस्तान अपने छद्मों आतंकी समूहों के ज़रिए कश्मीर में अशांति फैलाता रहेगा? यदि हां, तो उनकी रणनीति क्या हो सकती है?

एहसानुल्लाह एहसान: पाकिस्तान अपने छद्म आतंकी समूहों के ज़रिए कश्मीर में अपना हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी रणनीतिक नीति का एक अभिन्न अंग बना हुआ है. हालांकि नया दृष्टिकोण प्रत्यक्ष सैन्य अभियानों से हटकर "कम तीव्रता" वाली गतिविधियों - छोटे पैमाने के हमले, राजनीतिक प्रचार और कश्मीरियों के बीच जनाक्रोश भड़काने की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है. इस्लामाबाद अच्छी तरह जानता है कि प्रत्यक्ष सैन्य अभियान पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाएंगे और भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है. इसी वजह से पाकिस्तान अपने छद्म युद्ध को और अधिक गुप्त और सीमित तरीके से जारी रखेगा.

सवाल: अक्सर कहा जाता है कि आईएसआईएस और लश्कर-ए-तैयबा अलग-अलग विचारधारा वाले अलग-अलग समूह हैं. यह कितना सच है?

एहसानुल्लाह एहसान: आईएसआईएस और लश्कर-ए-तैयबा के बीच एक स्पष्ट सांप्रदायिक गठबंधन है. दोनों एक ही अहल-ए-हदीस विचारधारा से आते हैं और वैचारिक रूप से बहुत करीब हैं. कम से कम 99 प्रतिशत आईएसआईएस लड़ाके इसी पृष्ठभूमि से आते हैं. लश्कर-ए-तैयबा का पालन-पोषण भारतीय उपमहाद्वीप में जिहादी राजनीति के ढांचे में हुआ और इसने अपनी दृष्टि को काफी हद तक पाकिस्तान की नीतियों के अनुरूप बना लिया है.

दूसरी ओर, आईएसआईएस एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसकी कट्टर "तकफ़ीरी" विचारधारा है. फिर भी, पाकिस्तानी संस्थाओं ने अब अपने हितों के लिए दोनों को एक साथ ला दिया है, जिससे दोनों आईएसआईएस के झंडे तले पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं. हाल के दिनों में, हमने आईएसआईएस नाम से संगठनों को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वालों पर खुलेआम हमले करते देखा है. यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे उनके कार्य पाकिस्तान के रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं.

भारत-तालिबान के संबंध मजबूत होने का क्या है अर्थ?

सवाल: हम नई दिल्ली और काबुल के बीच बढ़ते संबंधों को देख रहे हैं. हालांकि नई दिल्ली ने तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, फिर भी संबंध मज़बूत हो रहे हैं. इसी तरह, इस्लामाबाद और काबुल ने अपने पूर्ण राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है. ऐसे में आईएसआई क्या सोच रही है?

एहसानुल्लाह एहसान: नई दिल्ली और काबुल के बीच संबंधों में गर्मजोशी पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है. हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, फिर भी वह अफ़ग़ानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए व्यावहारिक जुड़ाव का लगातार विस्तार कर रहा है. दूसरी ओर, इस्लामाबाद अपनी तथाकथित "रणनीतिक गहराई" को बनाए रखने के लिए तालिबान सरकार को अपने दायरे में रखना चाहता है.

हालांकि, इस बार तालिबान की स्वतंत्र विदेश नीति ने पाकिस्तान के लिए मामले को जटिल बना दिया है, जिससे वह अफ़ग़ानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने में काफ़ी हद तक असफल रहा है. अगर भारत सरकार इस अवसर का लाभ उठाकर तालिबान के साथ अपने राजनयिक संबंध मज़बूत करे तो अफ़ग़ानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी और यह इस्लामाबाद के लिए एक गंभीर झटका होगा.

(एजेंसी IANS)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

India Pakistan News in Hindi

