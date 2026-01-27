Advertisement
अचानक कौन सा ऑपरेशन चला रही PAK आर्मी? कई हजार लोगों ने छोड़ा घर; इमरान की पार्टी ने फौज को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

Pakistan Army: पाकिस्तान के खैबर पख़्तूनख्वा की तिराह घाटी में पाकिस्ता सेना के सुरक्षा अभियान के कारण हजारों परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए है. इस बीच, मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने फौज को 2-3 दिनों में अभियान रोकने का अल्टीमेटम दिया. बता दें कि इस बीच, पाकिस्तान सरकार ने जबरन निकासी के दावे खारिज किया है और कहा है कि अभियान केवल आतंकवादियों के खिलाफ है, नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा रही है.

 

Jan 27, 2026, 09:02 AM IST
TTP-Pak Army Clash: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी में पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है. यह अभियान मुख्य रूप इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि तिराह घाटी को TTP का गढ़ माना जाता था. इस बीच, तिराह घाटी में सुरक्षा अभियान को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है. बता दें, यह इलाका सीमा के पास स्थित है और रणनीतिक महत्व का है, जहां तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे उग्रवादी सक्रिय रहे हैं. सेना और वायुसेना समय-समय पर यहां अभियान चलाती रही हैं.

हवाई हमलों में मारे गए कई नागरिक

पिछले वर्ष घाटी में हुए हवाई हमलों और विस्फोटों में कई निर्दोष नागरिक मारे गए थे. इस वर्ष जनवरी में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी के बीच हजारों परिवार ठंड और कठिन मौसम में अपने घर छोड़ने लगे. इससे क्षेत्र में जनसंख्या पलायन और संभावित मानवीय संकट की आशंका जताई गई. सरकार ने इसे स्वैच्छिक और आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई बताया है, जबकि स्थानीय नेताओं और जिरगा ने इसे जबरन विस्थापन करार दिया है. इस बीच आपको बता दें कि जिरगा पश्तून (पठान) समाज की एक एक पारंपरिक सभा या पंचायत होती है जिसमें विशेषकर बुजुर्गों लोगों को शामिल किया जाता है. 

 सोहेल अफरीदी ने पाक सरकार को दी चेतावनी 

खैबर पख़्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने स्वात मिंगोरा में पीटीआई रैली के दौरान चेतावनी दी कि यदि तिराह अभियान को अगले दो-तीन दिनों में नहीं रोका गया तो प्रांतीय सरकार नई रणनीति बनाएगी. उन्होंने कहा कि जब वे हमें हरा नहीं सके तो हम पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया, तिराह के लोगों को जबरन विस्थापित किया गया और 24 सदस्यीय समिति का गठन कर अभियान चलाया गया. हम न तो सेना के दुश्मन हैं और न ही संस्थाओं के. हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं.

अफरीदी ने यह भी कहा कि उन्हें सेना के जवानों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इमरान खान की रिहाई के संबंध में उन्होंने कहा कि पीटीआई पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएगी और पार्टी संस्थापक को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

दूसरी ओर, संघीय सरकार ने तिराह घाटी को सैन्य आदेशों पर खाली कराने की खबरों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण करार दिया. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दावे जनता में डर और असमंजस फैलाने के लिए किए जा रहे हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां केवल खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं और इसके दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. किसी भी प्रकार के पलायन की आवश्यकता नहीं है.

मंत्रालय ने बताया कि खैबर पख़्तूनख्वा सरकार के राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विभाग ने 26 दिसंबर 2025 को तिराह घाटी के संभावित अस्थायी और स्वैच्छिक पलायन के लिए धनराशि आवंटित की थी. इसमें परिवहन, भोजन, नकद सहायता, अस्थायी आवास और पंजीकरण केंद्रों की स्थापना शामिल है.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्थानीय आबादी की राय और इच्छाओं के अनुसार पुनर्वास योजना बनाई गई है और यह बिना किसी शिविर के लागू की जाएगी. सूचना मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रांतीय अधिकारियों द्वारा मीडिया में दिए गए बयान जो इस विस्थापन को सशस्त्र बलों से जोड़ते हैं, पूरी तरह झूठे और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे प्रयास सुरक्षा संस्थाओं को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं.

