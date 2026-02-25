हाथ में ग्रेनेड और सामने निशाना... TTP ने जारी की ऐसी तस्वीर, पाकिस्तान में मचा हड़कंप; फैसल मस्जिद में हाई अलर्ट

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ग्रैनेड की तस्वीर जारी की है. कथित तौर पर इस तस्वीर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद नजर आ रही है. हालांकि, इस तस्वीर की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है. तस्वीर के सामने आने के बाद इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है.
Faisal mosque is on high alert: आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद इसका परिणाम भुगत रहा है. बुधवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक ऐसी तस्वीर जारी की, जिससे हड़कंप मच गया. दरअसल, संगठन की ओर से जारी तस्वीर में एक शख्स एक ग्रेनेड को पकड़े हुए है. इस तस्वीर में एक धार्मिक इमारत भी नजर आ रही है, जिसके बाद बाद इस्लामाबाद की मशहूर 'फैसल मस्जिद' की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है. तस्वीर में किसी शख्स का हाथ नजर आ रहा है, कोई पूरा नहीं दिख रहा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों की मानें, तो इस तस्वीर को जारी करके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने फैसल मस्जिद को अपना अगला निशाना घोषित कर दिया. इसी को देखते हुए मस्जिद में हाई अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, ज़ी न्यूज इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है.
बताया जा रहा है कि टीटीपी की ओर से इस खतरनाक तस्वीर को ऑनलाइन जारी किया गया है. तस्वीर के सामने आने के बाद इस्लामाबाद में लोगों में हड़कंप मच गया है. इस कथित धमकी के बाद सुरक्षा बलों ने फैसल मस्जिद को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया है. माना जा रहा है कि टीटीपी से जुड़े एक सूत्रधार ने यह तस्वीर पोस्ट की है. यह तस्वीर कथित तौर पर मस्जिद के सामने की है. सोशल मीडिया सूत्रधार ने कहा कि फैसल मस्जिद बहुत जल्द हमारा अगला निशाना होगी.
इससे पहले 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था. शहर के बाहरी इलाके में तरलाई में स्थित इमामबारगाह कस्र-ए-खदीजातुल कुबारा में जुमे की नमाद के दौरान आत्मघाती हमला हुआ. इस ब्लास्ट में कम से कम 31 लोगों की जान गई थी. वहीं, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. ये धमाका मस्जिद में नमाज के तुरंत बाद हुआ था. इस हमले को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हमलावर को मस्जिद के गेट पर ही रोक लिया गया था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया. धमाके के बाद मस्जिद के भीतर कई शव दिखाई दिए. वहीं, घायलों को आसपास के लोग अपनी गाड़ियों पर अस्पताल लेकर गए.
