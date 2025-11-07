हम इस्लामाबाद उड़ा देंगे... देश बेचकर अमेरिका-चीन से पाकिस्तान ने की थी दोस्ती? घरवालों ने कर दी बगावत, अब न घर के न घाट के शहबाज-मुनीर!

Pakistan-China: पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देकर दोस्ती गढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन को सीपीईसी से लुभा रहा है. लेकिन ये 'दोहरी दोस्ती' उनके देश का नुकसान ही कर रही है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने तो साफ धमकी दे दी है कि इस्लामाबाद को उड़ा देंगे अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू किया. बालोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) भी बालोचिस्तान में अमेरिकी माइनिंग पर नजरें तरेरा रही है. अब हालात यह है‌ कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर न घर के, न घाट के रह गए हैं. पाकिस्तान को भले लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा चालाक कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की चालाकी ही उनको गर्त में ले लाने वाली है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये नीति आतंकियों को ऐसा मौका दे दिया है, जो पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक अपनी बाहें फैला रही हैं. आइए, इस बगावत की पूरी कहानी जानते हैं.

अमेरिका को 'खदान का खजाना' देकर पाक ने मांगी दोस्ती

पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक बड़ा मिनरल डील साइन किया है. ये डील रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड और एंटीमनी जैसे कीमती संसाधनों पर फोकस्ड है, जिसकी वैल्यू 500 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के साथ एमओयू पर साइन किया, ताकि बालोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में माइनिंग शुरू हो सके. लेकिन ये खुशियां ज्यादा टिकीं नहीं. टीटीपी ने साफ धमकी दी है – "अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में बिजनेस शुरू किया, तो इस्लामाबाद को उड़ा देंगे." संगठन के प्रवक्ता ने कहा, "हम उन लोगों को मारेंगे जो अमेरिका के करीब हैं. पंजाब प्रांत पर हम कब्जा कर लेंगे और अमेरिकी कंपनियों को आने नहीं देंगे." टीटीपी ने इस्लामाबाद में सरप्राइज अटैक की चेतावनी दी है, ताकि पाकिस्तान को ये संदेश जाए कि अमेरिका से गठजोड़ महंगा पड़ेगा.

टीटीपी ने दे दी 'मौत की धमकी', बनाया प्लान

ये धमकी खाली नहीं है. टीटीपी ने पंजाब में भारी भर्ती अभियान चला रखा है. सैकड़ों लोग जॉइन कर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तहरीक-ए-लैब्बैक (टीईएल) के कैडर हैं. याद है, पाकिस्तानी सेना ने टीईएल के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया था? इससे पंजाब के लोग नाराज हो गए. टीटीपी ने इसी गुस्से का फायदा उठाया और हजारों नए मेंबर्स को अपने साथ जोड़ा. भारतीय इंटेलिजेंस अफसरों का कहना है, "ये डेवलपमेंट रीजन के लिए बेहद चिंताजनक है. टीटीपी की ताकत बढ़ रही है, जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए खतरा है."

Add Zee News as a Preferred Source

चीन के सीपीईसी पर बीएलए की नजर, पुरानी दुश्मनी फिर जगी

अब बात चीन की. चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) पहले ही आतंकी हमलों का शिकार हो चुका है. सीपीईसी-1 के दौरान बीएलए और टीटीपी ने चीनी वर्कर्स को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग मारे मारे गए. अब सीपीईसी-2 की प्लानिंग हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला लिया गया है. मई 2025 में बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय मीटिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इसे मंजूर किया. लेकिन चीन ने शर्त रखी – पाकिस्तान को फंड जुटाना होगा और अफगानिस्तान के साथ शांति सुनिश्चित करनी होगी. समस्या ये है कि पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है. अफगानिस्तान के साथ रिश्ते भी तल्ख हैं. बॉर्डर पर तनाव, तालिबान पर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसर ने कहा, "पाकिस्तानी आर्मी हर तरफ से घिर गई है. बीएलए भी अमेरिकी माइनिंग शुरू होते ही हमला कर सकती है." चीन ने सीपीईसी-1 में भारी नुकसान झेला, इसलिए अब फंडिंग पाकिस्तान पर डाल दी. लेकिन अफगानिस्तान को शामिल करने से तालिबान के साथ बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया है.

पाकिस्तान का दुविधा का दौर: दो दोस्तों के बीच फंसा

पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका दोनों को 'चांद पर ले जाने' का वादा किया, लेकिन कमिटमेंट निभा नहीं पा रहा. एक तरफ अमेरिकी मिनरल डील से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है, दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से कनेक्टिविटी. लेकिन ये दोहरी नीति आतंकियों को मौका दे रही है. पाकिस्तानी आर्मी को टीटीपी और बीएलए से लगातार झटके लग रहे हैं. अफसरों का मानना है, भारतीय एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिचुएशन साउथ एशिया के लिए खतरे की घंटी है. अगर पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पाया, तो आतंकवाद की लहर पूरे रीजन में फैल सकती है. फिलहाल, पाकिस्तान को अमेरिकी इंटरेस्ट्स की सिक्योरिटी, सीपीईसी-2 के फंड्स और तालिबान से शांति. तीनों मोर्चों पर जद्दोजहद करनी है.