'इस्लामिक नाटो' में तुर्किये की होगी एंट्री! पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बन गई बात; अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन

Pakistan News: पिछले साल पाकिस्तान और सईदी अरब के बीच एक बड़ा रक्षा गठबंधन हुआ था. यह समझौता नाटो के आर्टिकल-5 जैसा है, जिसमें किसी भी देश पर हमला सभी पर माना जाएगा. इस बीच बड़ी खबर सामने आई है. कहा जा रहा है कि पाक और सऊदी अरब के बीच हुए इस गठबंधन में तुर्किये भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है. कुछ सूत्रों ने दावा किया है कि ये बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई है.

अगर ऐसा होता है, तो यह मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा. इस संभावित त्रिपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला माना जा रहा है. हाल के दिनों में सामने आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किये की इस गठबंधन में एट्री की बातकाफी हद तक पूरी हो चुकी है. अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं, तो ये अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ जाएगी.

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ था सैन्य समझौता

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सितंबर 2024 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा. यहां जानना जरूरी है कि दोनों देशों में पाकिस्तान केवल परमाणु संपन्न देश है. जानकार बताते हैं कि अगर तुर्किये भी इस गठबंधन में शामिल हो जाता है, तो तीनों देश एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे.

चूंकि तीनों देशों के पास अपनी-अपनी एक बड़ी ताकत है. सऊदी अरब के पास अपार संसाधन हैं. वहीं, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलेस्टिक मिसाइलें और बड़ी सैन्य ताकत है. इसके अलावा तुर्किये के पास एक बड़ा युद्ध का अनुभव होने के साथ मजबूत सेना है.

क्यों इस गठबंधन में शामिल होना चाहता है तुर्किये?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो को लेकर प्रतिबद्धता के सवालों के बीच कई देश वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा की तलाश में लगे हैं. तुर्किये का इस गठबंधन में शामिल होने की जिज्ञासा उसके सऊदी अरब के साथ रिश्तों में आए बड़े बड़े बदलाव को दिखा रहा है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही तुर्किये और सऊदी अरब के बीच पहली बार नौसेना वार्ता देखने को मिली.

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि तुर्किये और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गहरे सैन्य संबंध हैं. तुर्किये दोस्त पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है. वहीं, पाक के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड भी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: मादुरो की तरह ट्रंप को उठा लो…! गरमाए ईरानी नेता ने ट्रंप को सुनाई खरी-खोटी; आखिर कौन हैं अजघादी?

यह भी पढ़ें: नोबेल समिति को होनी चाहिए शर्मिंदगी... माचाडो के प्राइज समर्पित करने वाले बयान पर बोले ट्रंप