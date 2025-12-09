Advertisement
जज साहब के चैंबर में 2 सेब और हैंड वॉश चोरी, FIR दर्ज; 7 साल तक जेल की सजा का खतरा

Viral News: पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक अजीब खबर आई है कि जज के चैंबर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हो गया, जिसके चलते FIR दर्ज की गई है और अब पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:31 PM IST
जज साहब के चैंबर में 2 सेब और हैंड वॉश चोरी, FIR दर्ज; 7 साल तक जेल की सजा का खतरा

Lahore Judge: पाकिस्तानी पंजाब के शहर लाहौर में दिलचस्प चोरी की घटना घटी है. बताया जा रहा है कि यहां एक जज के चैंबर से दो सेब और हैंड वॉश चोरी हो गया है. जिसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है. पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के थाना इस्लामपुरा इस केस की FIR दर्ज जज के रीडर के हवाले से दर्ज की गई है. 

पाक मीडिया के मुताबिक एडीशनल सेशन जज लाहौर नूर मोहम्मद बिस्मिल के चैंबर से पांच दिसंबर को दो सेब और एक हैंड वॉश चोरी गया है. FIR में चोरी होने वाली चीजों की कीमत 1 हजार रुपये बताई गई है. कहा गया है कि जज नूर मोहम्मद ने खुद अपने रीडर से इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाने को कहा है.

7 साल की हो सकती है जेल

लाहौर पुलिस ने यह केस धारा 380 (चोरी से संबंधित) में दर्ज किया है. इस धारा के तहत चोरी का मुकदमा साबित होने पर आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना के अलावा दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं. साथ ही FIR में केस की जांच इनवेस्टीगेशन विंग के हवाले करने की सिफारिश की गई है.

पहले यूनान कहा जाता था, अब पाकिस्तान का ब्राजील है 'धुरंधर' का ल्यारी... जहां भुट्टो ने छिपाई थी फिरंगी माशूका

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

इस चोरी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. इस केस को लेकर लोग हैरानी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कई बार तो गरीब लोग अपनी सारी उम्र की कमाई लुट जाने पर भी FIR दर्ज नहीं करवा पाते या फिर पुलिस उनको अहमियत नहीं देते. एक और यूजर ने कुछ इसी तरह की राय रखते हुए कहा कि आम अवाम के करोड़ों रुपये भी चोरी हो जाएं तो पुलिस FIR काटने से बतचती है लेकिन जज साहब के दो सेब और हैंड वॉश चोरी पर पूरी फोर्स जुट गई है.

जुराब चोरी हो या रुमाल, FIR करनी होगी

हालांकि कुछ यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि चोरी तो चोरी है और पुलिस छोटी से छोटी चोरी दर्ज करने की पाबंद है. BBC उर्दू से बात करते हुए पाकिस्तान पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल (IG) मोहम्मद अल्ताफ कमर ने कहा कि वारदात चाहे जुराब चोरी की हो या रूमान चोरी की, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो FIR दर्ज करे.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार 'हिंद समाचार' से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

Lahore

