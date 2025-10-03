13 killed in Pakistan road accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दो बड़े सड़क हादसे हो गए. ये हादसे इतने भयानक थे कि लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला. गुरुवार को एक ही दिन में दो अलग-अलग जगहों पर भयानक सड़क हादसों में करीब 13 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए. ये दोनों हादसे यात्री बसों से जुड़े थे, जो हाईवे पर हुए. इन दुर्घटनाओं के बाद पूरे इलाके में ट्रैफिक भी ठप हो गया था, लेकिन अब बचाव कार्य पूरा हो चुका है. स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही स्थिति को संभालते हुए ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया. लेकिन जो लोग अपने घरों से किसी काम से या अपनों से मिलने निकले होंगे, उन्हें क्या पता था कि वे अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे. फिलहाल पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं एक बार फिर से सड़कों पर सुरक्षा के बड़े सवाल खड़े कर रही हैं.

इस तरह हुए दोनों हादसे

यह दुर्घटना बलूचिस्तान के लसबेला जिले में हुई. पहली घटना लसबेला के उथल इलाके में जीरो पॉइंट के पास हुई. यहां एक तेज रफ्तार यात्री कोच (बस) की टक्कर एक ट्रक से हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस टक्कर में 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 17 अन्य यात्री घायल हो गए. वहीं इसके कुछ ही देर बाद दूसरी बड़ी दुर्घटना लसबेला के ही हब-विंडर इलाके में हुई. यहां भी एक यात्री कोच अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एडही बचाव दल के अनुसार इस दूसरे हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग जख्मी हुए. यानी दोनों हादसों में कुल 13 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग यात्री घायल हो गए.

बचाव कार्य और सड़क बहाली

हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे. लसबेला के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) आतिफ आमिर ने बताया कि दुर्घटनाओं के कारण पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग थम सा गया था. बचाव कर्मियों ने तेजी से काम करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मलबा हटाकर सड़क को साफ किया. अधिकारियों ने बाद में बताया कि घायलों को जरूरी इलाज दिया गया और बंद पड़ा ट्रैफिक भी दोबारा शुरू कर दिया गया है.

पहले भी हुए हैं ऐसे हादसे और विरोध

पाकिस्तान में ऐसी सड़क दुर्घटनाएं पहले भी बड़े विवाद का कारण बन चुकी हैं. कुछ महीने पहले 10 अगस्त को कराची में भी एक डम्पर ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के दो भाई-बहनों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि भीड़ ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए और सात डम्पर ट्रकों में आग लगा दी थी. पुलिस को हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.

पेशावर में बम धमाके में गई 9 लोगों की जान

पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को हुए एक विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और चार कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल हो गए. वहीं इस हादसे को लेकर पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी मियां सईद के कार्यालय ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना का निशाना पुलिस अधिकारी थे और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जिस उपकरण से विस्फोट हुआ, वह पुलिस मोबाइल के रास्ते में लगाया गया था.

फिलहाल पाकिस्तान में बम धमाकों और सड़क हादसों की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं. इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान की जनता में भी गुस्सा है. पाकिस्तान न तो अपने देश की जनता को सड़क सुरक्षा दे पा रहा है और न ही इस तरह के बम हादसों को लेकर कोई ठोस कदम उठा पा रहा है.