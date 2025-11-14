Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान का मतलब अब 'आसिम मुनीर'; सुप्रीम कोर्ट के भी काट दिए हाथ, 2 जजों ने छोड़ा पद

Pakistan News: पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई. इस संशोधन का देशभर में काफी विरोध भी हो रहा है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने भी इस्तीफा दे दिया है. उनका कहना है कि अब संविधान बचा ही नहीं तो किसकी रक्षा करें.

Edited By:  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:40 AM IST
Pakistan 27th Constitutional Amendment: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की तरफ से पास किए गए 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर दस्तखत कर दिए हैं. राष्ट्रपति की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद साथ ही 27वां संविधान संशोधन विधेयक अब संविधान का हिस्सा बन गया है. विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच सीनेट ने विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन विधेयक को दूसरी बार पारित कर दिया. यह संशोधन पाकिस्तान में बड़े बदलाव लाने वाला है. यही कारण है कि इसका जगह-जगह विरोध भी रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है. 

परिणाम का ऐलान करते हुए सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि विधेयक के पक्ष में 64 और विरोध में चार वोट पड़े, इसलिए यह प्रस्ताव सीनेट के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो गया है. इससे पहले संसद का माहौल काफी तनाव भरा रहा. सांसदों ने विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर एक-एक खंड पर वोटिंग की, जबकि विपक्षी सीनेटरों ने 'ना मंजूर' के नारे लगाए, जिससे गिलानी को सदन में बार-बार शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी.

2 जजों ने दिया इस्तीफा

बिल के पास होते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने विरोध करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है. सीनियर जज मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया है. जस्टिस मंसूर अली शाह ने अंग्रेजी और उर्दू दोनों में अपना इस्तीफा लिखा. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक अपने 13 पन्नों के इस्तीफे में शाह ने कहा कि 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान के संविधान पर एक गंभीर हमला है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका विभाजित हो गई है, जिससे देश दशकों पीछे चला गया है.न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वें संविधान संशोधन ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को खंडित कर दिया है. उन्होंने कहा कि 27वें संशोधन ने न्यायपालिका को सरकार के कंट्रोल में ला दिया है. यह संशोधन पाकिस्तान के संवैधानिक लोकतंत्र की भावना को लगा एक गंभीर झटका है.

क्या बोले इस्तीफा देने वाले जज?

अपने त्यागपत्र में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने 11 साल पहले पद की शपथ ली थी तो उन्होंने 'किसी संविधान' की नहीं, बल्कि 'संविधान' की हिफाजत करने की शपथ ली थी. उन्होंने लिखा कि 27वें संविधान संशोधन के पास होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखकर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर प्रस्तावित बदलावों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी. उन्होंने आगे कहा,'मुझे उस पत्र की विस्तृत सामग्री को दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन इतना कहना ही काफी है कि चुनिंदा चुप्पी और निष्क्रियता की पृष्ठभूमि में, वे आशंकाएं अब सच हो गई हैं.'

संविधान की कब्र पर रखी गई बुनियाद

जस्टिस ने इस बात पर अफसोस जताया कि जिस संविधान की हिफाजत करने की उन्होंने शपथ ली थी, वो संविधान अब नहीं रहा और चेतावनी दी कि संशोधन के तहत रखी गई नई बुनियाद उसकी 'कब्र' पर टिकी है. जस्टिस मिनल्लाह ने लिखा,'जो बचा है वह सिर्फ एक परछाई है, जो न तो अपनी आत्मा को सांस देती है और न ही उन लोगों के शब्द बोलती है जिनसे वह संबंधित है.'

आसिम मुनीर के हाथ में अब सबकुछ?

इस संशोधन के साथ ही मुनीर की शक्तियां बढ़ गईं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ताकतों में कमी आई है. इस संशोधन के प्रावधान के तहत मुनीर अब अपने कार्यकाल को समाप्त करने के बाद भी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे. वह ना तो रिटायर होंगे, ना उनसे यह पद लेकर किसी और को दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें, तो अब वह सर्वेसर्वा होंगे. संशोधन के मुताबिक सभी संवैधानिक मामलों को कोर्ट से हटाकर फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट (एफसीसी) में शिफ्ट किया जाएगा. इसके तहत अब जजों की नियुक्ति भी सरकार ही करेगी.

चीफ जस्टिस के लिए क्या प्रस्ताव है?

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 27वें संशोधन में आखिरी समय में कुछ बदलाव किया गया. इसके तहत फिलहाल वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (सीजेपी) याह्या अफरीदी अपने कार्यकाल के दौरान सीजेपी के पद पर ही रहेंगे. सीजेपी अफरीदी ने अक्टूबर 2024 में 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, ऐसे में उनका कार्यकाल तीन साल बाद खत्म होगा. संशोधन के मुताबिक सीजेपी का मतलब दोनों मुख्य न्यायाधीशों में से सीनियर जज है. यह प्रावधान अफरीदी के अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद लागू होगा. यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी उनकी ताकत छीन ली गई है. मुनीर पहले पर्दे के पीछे से सरकार संभाल रहे थे लेकिन अब लग रहा है कि वह पर्दे से बाहर आकर सत्ता संभालेंगे.

परमाणु हथियारों पर मुनीर का कंट्रोल

दरअसल नेशनल कमांड अथॉरिटी पहले परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और कंट्रोल करती थी. इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते थे. हालांकि, इस पर भी मुनीर का कंट्रोल होगा. विपक्ष इस संशोधन के खिलाफ आवाज उठा रहा है. पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमकर इसका विरोध कर रही है. पीटीआई नेताओं ने ना केवल सत्र का बहिष्कार किया, बल्कि विधेयक की प्रतियां भी फाड़ दी. तहरीक तहफ्फुज-ए-आइन-ए-पाकिस्तान ने इस संशोधन के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान भी किया है. हालांकि यह आंदोलन कब होगा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

