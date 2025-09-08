चीन में तूफान तापह ने दी दस्तक, 30 किमी/घंटे की रफ्तार से बही हवाएं; कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी
चीन में तूफान तापह ने दी दस्तक, 30 किमी/घंटे की रफ्तार से बही हवाएं; कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी

चीन में तूफान तापाह ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब ये यह तूफान दक्षिण चीन सागर से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 से 36 घंटों में गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई और झानजियांग के बीच तट से टकरा सकता है. तूफान तापाह के कारण उड़ान सेवाएं भी बाधित हुईं है. जानकारी के अनुसार, हांगकांग के निकट गुआंगडोंग प्रांत के आर्थिक केंद्र ने तूफान से पहले कुछ ट्रेन और नौका सेवाओं को भी रोक दिया है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:51 AM IST
Storm Tapah: पड़ोसी देश चीन में उष्णकटिबंधीय तूफान तापाह ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब ये यह तूफान दक्षिण चीन सागर से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 से 36 घंटों में गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई और झानजियांग के बीच तट से टकरा सकता है. जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने तूफान के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, रविवार दोपहर तक दर्जनों दर्शनीय स्थल बंद कर दिए गए थे और लगभग 60000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था. 

हांगकांग ने भी जारी की चेतावनी

ताजा जानकारी के अनुसार, तूफान तापाह के कारण उड़ान सेवाएं भी बाधित हुईं है. आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, हांगकांग के निकट गुआंगडोंग प्रांत के आर्थिक केंद्र ने तूफान से पहले कुछ ट्रेन और नौका सेवाओं को भी रोक दिया गया है. जानकारी के अनुसार, तूफान स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 8:50 बजे गुआंगडोंग के ताइशान शहर के तटीय क्षेत्र के आसपास पहुंचा था. इस दौरान 30 किमी/प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी. बता दें, तूफान को देखते हुए हांगकांग ने चेतावनी जारी कर दी है. 

