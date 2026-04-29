UAE Leaves OPEC: क्या यूएई ने ओपेक छोड़कर सऊदी-पाकिस्तान से टकराव मोल ले लिया? समझें पूरा मामला

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और ऊर्जा जगत में हलचल मचा दी है. यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC को छोड़ने का फैसला किया है. यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेतों से भी भरा हुआ माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो यूएई का यह कदम कहीं न कहीं सऊदी अरब को संदेश देने की कोशिश भी है. लंबे समय से OPEC में सऊदी अरब का दबदबा रहा है, ऐसे में यूएई का अलग होना उस संतुलन को चुनौती दे सकता है.

इस फैसले से पहले यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगकर भी एक सख्त रुख दिखाया था. इन लगातार घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो संकेत मिलते हैं कि यूएई अब पारंपरिक गठबंधनों से हटकर अपनी अलग रणनीति पर चल रहा है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या दूरगामी असर होंगे, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि यूएई के इस कदम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

ईरान के हमलों का UAE पर सीधा असर!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालिया तनाव के दौरान यूएई को ईरान के हमलों का सीधा असर झेलना पड़ा है. इन हमलों में यूएई के तेल से जुड़े अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिससे वहां नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. हालात ऐसे हैं कि यूएई अब ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य एक्शन की मांग कर रहा है. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने एक अलग भूमिका निभाई. उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ बनकर तनाव के और बढ़ने से रोकने की कोशिश की. माना जा रहा है कि इस कदम से इस्लामाबाद को कूटनीतिक तौर पर फायदा मिल सकता है और भविष्य की बातचीत में उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है.

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अबू धाबी को रास नहीं आई पाकिस्तान की मध्यस्थता

खाड़ी की सियासत में अक्सर फैसले अचानक नहीं होते, उनके पीछे कई परतें होती हैं. यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों में आई ताजा खटास भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है. दरअसल, मामला ईरान को लेकर चल रहे तनाव से जुड़ा है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक 'मध्यस्थ' के तौर पर पेश करने की कोशिश की. यानी वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहता था. लेकिन यही दांव उल्टा पड़ गया. यूएई इस वक्त हालात को बहुत साफ नजरिए से देख रहा है. या तो आप उसके साथ खड़े हैं, या फिर उसके खिलाफ. बीच का रास्ता, तटस्थता या ‘दोनों से रिश्ते’ वाली नीति उसे मंजूर नहीं. ऐसे माहौल में पाकिस्तान का यह संतुलन वाला रुख अबू धाबी को रास नहीं आया.

'या तो हमारे साथ चलो या फिर इसकी कीमत चुकाओ'

सूत्रों की मानें तो यूएई ने पहले ही इस्लामाबाद को संकेत दे दिए थे कि वह ईरान के मुद्दे पर सख्त लाइन अपनाए. लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पुरानी कूटनीतिक शैली के मुताबिक, किसी एक खेमे में खुलकर जाने के बजाय खुद को ‘बैलेंसिंग प्लेयर’ के रूप में पेश करना बेहतर समझा. यहीं से रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगी. नाराज़ यूएई ने फिर दबाव बनाने का रास्ता चुना. पाकिस्तान पर उसका करीब 3.5 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसकी वापसी की मांग अब अचानक तेज कर दी गई है. कूटनीति की भाषा में इसे सीधा संदेश माना जा रहा है. अब यूएई पाकिस्तान से चाहता है कि 'या तो हमारे साथ चलो, या फिर इसकी कीमत चुकाओ.' इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के रिश्तों में आई ठंडक को अब खुली तनातनी में बदल दिया है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपने ‘संतुलन’ वाले रुख पर कायम रहता है या फिर दबाव में आकर अपना स्टैंड बदलता है.

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