'संभल जाओ वरना बन जाओगे अखंड भारत का हिस्सा...' बहकी-बहकी बातें क्यों करने लगे पाकिस्तानी सांसद हुसैन

MP Mushahid Hussain Akhand Bharat video: करीब सवा महीने की ईरान की जंग से पाकिस्तानी नेताओं का दिमागी संतुलन गडबड़ा गया है. ईरान पर अमेरिकी हमले से न सिर्फ पाकिस्तान में तेल-गैस के दाम बढ़ाने पड़े, बल्कि लोगों को दो जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं. यूएई के अमीरों ने 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से सारा $3.5 बिलियन का कर्जा लौटाने को कहा तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए. गृह मंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक सब बहकी-बहकी बात करते घूम रहे हैं. पाकिस्तानी मंत्रियों के दिवालियापन की बात छोड़िए, सांसद मुशाहिद हुसैन का दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि यूएई को अखंड भारत का हिस्सा बन जाने के नाम पर डराने लगे.

UAE 'अखंड भारत' बन सकता है: हुसैन

मुशाहिद हुसैन ने कहा, पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ के एक प्रसारण में UAE को नीचा दिखाने के लिएअशोभनीय भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. हुसैन ने तंज कसते हुए कहा, 'यूएई के लोगों को भाईचारे में सलाह देना चाहता हूं कि आपकी कुल आबादी एक करोड़ है. उसमें भी करीब-करीब आधे हिंदुस्तानी हैं. संभल जाओ वरना अखंड भारत का हिस्सा बन जाओगे.'

Pakistan Senator Mushahid Hussain says UAE can become "Akhand Bharat" Add Zee News as a Preferred Source "UAE should take care with its relations with India, otherwise it will end up in being 'Akhand Bharat'. Almost half the population is Indian" Pakistan is angry after UAE told Pakistan to return all $3.5… pic.twitter.com/eOSwLH33up — Ankur Singh (@AnkurSingh) April 7, 2026

लोन लौटाने के नाम पर दिमागी संतुलन बिगड़ा

आपको बताते चलें कि यूएई ने पाकिस्तान को अप्रैल के आखिर तक सारा $3.5 अरब यूएस का लोन लौटाने को कहा है, उसी समय से पाकिस्तानी नेता गुस्से में भड़के हुए हैं. समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी सांसदों का दिमागी संतुलन किस कदर डगमगा गया है. कभी यूएई के बड़े भाई होने का दम भरने वाले पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद ने यूएई द्वारा अपने कर्जे की रकम वापस मांगने पर संतुलित जवाब देने के बजाए भारत से संभलकर रहने की नसीहत दे डाली. हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तो यूएई का साथ दे देगा, लेकिन यूएई न संभला, तो वो अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा.

PAK सांसद ने किया UAE के शेख साहब का अपमान

'अखंड भारत' वाले बयान से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ऑन कैमरा यूएई के नेताओं के लिए अपमानजक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'गरीब और लाचार यूएई को पैसों की जरूरत है, बड़े भाई होने के नाते पाकिस्तान, यूएई की मदद करेगा.'

Pakistan Senator Mushahid Hussain mocks UAE over demand to take back debt. Says, "(Bechara) Poor/helpless UAE needs money, they made commitment to Trump. If they are facing issues, as big brothers, Pakistan will help the UAE". Vdo source: Pakistani Media pic.twitter.com/yPuGbzLnON — Sidhant Sibal (@sidhant) April 7, 2026

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