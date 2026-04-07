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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसंभल जाओ वरना बन जाओगे अखंड भारत का हिस्सा... बहकी-बहकी बातें क्यों करने लगे पाकिस्तानी सांसद हुसैन

'संभल जाओ वरना बन जाओगे अखंड भारत का हिस्सा...' बहकी-बहकी बातें क्यों करने लगे पाकिस्तानी सांसद हुसैन

Pakistan Senator Mushahid Hussain: पाकिस्तानी टीवी चैनल के शो में यूएई को नीचा दिखाने की नीयत से अशोभनीय भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, 'यूएई के लोगों तुमको भाईचारे में सलाह देना चाहता हूं कि संभल जाओ वरना एक दिन 'अखंड भारत' स्कीम में शामिल होकर भारत में मिल जाओगे.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:28 PM IST
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Pak Senator Mushahid Hussain
Pak Senator Mushahid Hussain

MP Mushahid Hussain Akhand Bharat video: करीब सवा महीने की ईरान की जंग से पाकिस्तानी नेताओं का दिमागी संतुलन गडबड़ा गया है. ईरान पर अमेरिकी हमले से न सिर्फ पाकिस्तान में तेल-गैस के दाम बढ़ाने पड़े, बल्कि लोगों को दो जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं. यूएई के अमीरों ने 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से सारा $3.5 बिलियन का कर्जा लौटाने को कहा तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए. गृह मंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक सब बहकी-बहकी बात करते घूम रहे हैं. पाकिस्तानी मंत्रियों के दिवालियापन की बात छोड़िए, सांसद मुशाहिद हुसैन का दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि यूएई को अखंड भारत का हिस्सा बन जाने के नाम पर डराने लगे.

UAE 'अखंड भारत' बन सकता है: हुसैन

मुशाहिद हुसैन ने कहा, पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ के एक प्रसारण में UAE को नीचा दिखाने के लिएअशोभनीय भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. हुसैन ने तंज कसते हुए कहा, 'यूएई के लोगों को भाईचारे में सलाह देना चाहता हूं कि आपकी कुल आबादी एक करोड़ है. उसमें भी करीब-करीब आधे हिंदुस्तानी हैं. संभल जाओ वरना अखंड भारत का हिस्सा बन जाओगे.' 

लोन लौटाने के नाम पर दिमागी संतुलन बिगड़ा

आपको बताते चलें कि यूएई ने पाकिस्तान को अप्रैल के आखिर तक सारा $3.5 अरब यूएस का लोन लौटाने को कहा है, उसी समय से पाकिस्तानी नेता गुस्से में भड़के हुए हैं. समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी सांसदों का दिमागी संतुलन किस कदर डगमगा गया है. कभी यूएई के बड़े भाई होने का दम भरने वाले पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद ने यूएई द्वारा अपने कर्जे की रकम वापस मांगने पर संतुलित जवाब देने के बजाए भारत से संभलकर रहने की नसीहत दे डाली. हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तो यूएई का साथ दे देगा, लेकिन यूएई न संभला, तो वो अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा. 

PAK सांसद ने किया UAE के शेख साहब का अपमान

'अखंड भारत' वाले बयान से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ऑन कैमरा यूएई के नेताओं के लिए अपमानजक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'गरीब और लाचार यूएई को पैसों की जरूरत है, बड़े भाई होने के नाते पाकिस्तान, यूएई की मदद करेगा.' 

(पढ़ें- भारत की लगातार बढ़ती सैन्य तैयारियों से PAK में घबराहट, ख्वाजा आसिफ बोले- हिंदुस्तान कर सकता है फाल्स फ्लैग ऑपरेशन)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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