पाकिस्तान-चीन

China News: बयानबाजी नहीं, एक्शन चाहिए... दुनिया में गूंजा उइगर मुस्लिमों का दर्द; लगाई चीन के कहर से बचाने की गुहार

Uighur Muslim News in China: पिछले 70 साल से शिनजियांग पर कब्जा जमाए चीन के खिलाफ अब वहां के उइगुर मुस्लिमों का गुस्सा फूटने लगा है. उइगुर मुस्लिमों ने दुनिया से गुहार लगाई है कि उन्हें चीन के उत्पीड़न से बचाया जाए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:03 PM IST
Latest Report on Uighur Muslim Persecution in China: चीन की ओर से से उइगर मुसलमानों और अन्य तुर्किक समुदायों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ अब दुनिया भर में आवाज़ बुलंद होने लगी है. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर इस क्रूर सच्चाई को उजागर किया है, जिसमें चीन पर धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाने के गंभीर आरोप लगे हैं.

अमेरिकी जांच आयोग USCIRF की नई रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने वर्ष 2014 से अब तक 1 हजार से ज्यादा धार्मिक नेताओं, इमामों और शिक्षकों को कैद किया है या फिर उन्हें लापता कर दिया है. ईस्ट तुर्किस्तान में कज़ाख इमाम एरजान क्वाश को 21 साल की सज़ा और उइगर इमाम दादीहान को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई.

उइगुर मुसलमानों की पहचान मिटाने में लगा चीन

इतना ही नहीं, 96 वर्षीय इमाम अबिदिन दामोल्लम जेल में ही अपनी 9 साल की सज़ा काटते हुए मौत के शिकार हो गए. यह घटनाएं साफ़ दिखाती हैं कि किस तरह चीन बुज़ुर्गों तक को नहीं बख्श रहा और धार्मिक आस्था को कुचलने पर आमादा है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उइगर महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है. तुर्सुंगुल घोपुर और हेयरीनिसा मेमेत जैसी महिलाओं को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए जेल में डाल दिया गया. विशेषज्ञों के अनुसार यह बीजिंग की जबरन 'सिनिसाइजेशन' नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद उइगर पहचान को मिटाकर उन्हें चीनी संस्कृति में ढालना है.

शिनजियांग पर अवैध कब्जे को 70 साल पूरे

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन की इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि कलाकारों और विद्वानों की गिरफ्तारी मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आ सकती है. उदाहरण के तौर पर गीतकार याक्शिआ’र शियाओहेलाइती को जेल भेजा गया और जानी-मानी शोधकर्ता रहीला दावुत को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई.

बताते चलें कि शिनजियांग को चीन के कब्ज़े में आए 70 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर यूरोपीय संसद में एक विशेष गोलमेज बैठक आयोजित की गई, जिसमें उइगर नेताओं ने सात दशक के दमन की पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी.

बयानबाजी नहीं, ठोस कार्रवाई जरूरी- वर्ल्ड उइगर कांग्रेस

वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष तुर्गुंजन अलावदुन और डोलकुन ईसा जैसे नेताओं ने चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय कदम उठाने की मांग की. उन्होंने साफ़ कहा कि केवल बयानबाज़ी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई ज़रूरी है.

China News: ढह रहा है चीन का किला! ये 2 समस्याएं बन गई बेड़ियां, 2050 तक आधी रह जाएगी विकास दर; जिनपिंग परेशान

इस बीच, ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन के प्रस्तावित 'एथनिक यूनिटी' कानून को खुलकर लताड़ा. संगठन ने कहा कि यह कानून सांस्कृतिक पहचान मिटाने का खाका है, जिसके जरिए भाषा पर पाबंदियां लगाई जाएंगी और वैचारिक ब्रेनवॉश को बढ़ावा मिलेगा.

'चीन की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करे दुनिया'

सप्ताह का समापन 'फेथ अंडर सीज' सम्मेलन के साथ हुआ, जहां दुनियाभर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चीन की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस की एग्जिक्यूटिव चेयर रुशन अब्बास ने इस मंच से कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और बीजिंग के सुनियोजित दमन का डटकर मुकाबला करे.

China News: रहस्यमयी ‘तहखानों’ में क्या ‘पका’ रहा है चीन? जिससे टेंशन में है दुनिया, इस बीमारी के बढ़ने से उठ रहे सवाल

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया यह समझ रही है कि यह केवल उइगरों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसानियत और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है. चीन के खिलाफ यह बढ़ता अंतरराष्ट्रीय आक्रोश आने वाले समय में किस दिशा में जाता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा.

(एजेंसी ANI)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

china news in hindi uighur muslim news

