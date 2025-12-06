Advertisement
पाकिस्तानियों-बांग्लादेशियों की हो गई 'इंटरनेशनल बेइज्जती', ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज बोलीं- हम इनको नहीं देंगे एडमिशन

UK Bans Visa for Pakistan and Bangladesh: इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रूप में शरणार्थियों की घुसपैठ के दावों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद ब्रिटेन की लगभग 9 यूनिवर्सिटीज ने उन देशों से रिक्रूटमेंट रोक दिया है जिन्हें वहां के अधिकारी 'हाई-रिस्क' देश कहते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:42 PM IST
UK Ban Visa for Students: ब्रिटिश कई यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से एडमिशन रोक दिए हैं या कम कर दिए हैं. ब्रिटेन के इस फैसले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों में नाराजगी है. इस फैसले के पीछे ब्रिटेन ने यूके होम ऑफिस से फ्रॉड एप्लीकेशन पर लगाम लगाने के बढ़ते दबाव का हवाला दिया है. ब्रिटेन को वीजा के गलत इस्तेमाल की चिंता सता रही है ऐसे में स्टूडेंट वीजा का दुरुपयोग करने वालों पर लगाम कसने के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों ने ये फैसला लिया.

द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रूप में शरणार्थियों की घुसपैठ के दावों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद ब्रिटेन की लगभग 9 यूनिवर्सिटीज ने उन देशों से रिक्रूटमेंट रोक दिया है जिन्हें वहां के अधिकारी 'हाई-रिस्क' देश कहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ चेस्टर ने वीज़ा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी का हवाला देते हुए, 2026 की पतझड़ तक पाकिस्तान से स्टूडेंट रिक्रूटमेंट रोक दिया है. यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉल्वरहैम्प्टन और यूनिवर्सिटी ऑफ़ ईस्ट लंदन ने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एप्लीकेंट्स से अंडरग्रेजुएट एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है.

यूके की वीजा सिस्टम की इंटीग्रिटी बचाने के लिए जरूरी
संडरलैंड और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी ही रोक लगाई हैं, यह कहते हुए कि UK के स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ये उपाय ज़रूरी हैं. यह कदम सरकार के अपने बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट (BCA) लिमिट को कड़ा करने के फैसले के बाद उठाया गया है, जो यह तय करता है कि यूनिवर्सिटी विदेशी स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकती हैं या नहीं. बदले हुए नियमों के तहत, यूनिवर्सिटीज़ को यह पक्का करना होगा कि उनके 5 परसेंट से कम वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हों, जो पहले के 10 परसेंट से बहुत कम है. 

पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वीजा रिजेक्शन चिंता का विषय
हालांकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वीज़ा रिजेक्शन रेट चिंता की बात है कि क्रमशः 18 और 22 परसेंट है, जो नई लिमिट से काफी ज़्यादा है. ग्लासगो कैलेडोनियन, ऑक्सफ़ोर्ड ब्रूक्स, हर्टफ़ोर्डशायर, BPP यूनिवर्सिटी और लंदन मेट्रोपॉलिटन जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन ने भी लंबे वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और कम्प्लायंस रिस्क का हवाला देते हुए इन देशों से रिक्रूटमेंट रोक दी है. द फ़ाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने बताया कि अकेले बांग्लादेशी एप्लिकेंट के वीज़ा रिजेक्ट होने की संख्या 60 परसेंट थी.

असली स्टूडेंट को इस पॉलिसी से नुकसान
एजुकेशन कंसल्टेंट मरियम अब्बास ने कहा कि ये पॉलिसी उन असली स्टूडेंट्स के लिए दिल तोड़ने वाली थीं जिनके UK में पढ़ने के सपने अचानक पटरी से उतर गए. उन्होंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और पाकिस्तानी एजेंसियों दोनों पर प्रॉफ़िट पर आधारित सिस्टम बनाने का आरोप लगाया, जो संदेह करने वाले एप्लीकेशन को बढ़ावा देता है. जबकि द फ़ाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक होम ऑफ़िस का कहना है कि वह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत महत्व देता है, उसका कहना है कि वीज़ा सिस्टम को माइग्रेशन के पिछले दरवाज़े के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सख़्त नियम ज़रूरी हैं.

यह भी पढ़ेंः मानसिक रोगी हैं इमरान, देश के सुरक्षा के लिए बन चुके हैं खतरा! सेना ने लगाया आरोप

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

