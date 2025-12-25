Advertisement
'इंसानी इज्जत के हिसाब से...',बुशरा बीबी की हालत पर UN एक्सपर्ट ने लगाई शहबाज सरकार को फटकार

Imran Khan: UN एक्सपर्ट ने बुशरा बीबी की हिरासत पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को ऐसे हालात में हिरासत में रखा जा रहा है जो इंसानी इज्जत के हिसाब से नहीं है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 10:39 AM IST
Bushra Bibi: पाकिस्तान में इन दिनों सियासी हलचल मची है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सेना ने देश के लिए खतरा बताया है, लंबे समय से इमरान खान जेल में बंद हैं अब उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी हिरासत में लिया जा चुका है, पाकिस्तान की इस हरकत पर यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को ऐसे हालात में हिरासत में रखा जा रहा है जो इंसानी इज्जत के हिसाब से नहीं हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

गंदे सेल में रखा गया है
पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा कि बुशरा बीबी की हिरासत के हालात उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीबी को कथित तौर पर एक छोटे, गंदे सेल में रखा गया है, जो बिजली कटौती के कारण अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हालात हिरासत के लिए इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं. ऐसे हालात मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं, किसी भी कैदी को बहुत ज्यादा गर्मी, खराब खाने या पानी, या ऐसी स्थितियों में नहीं रखा जाना चाहिए जो मौजूदा मेडिकल कंडीशन को और खराब कर दें.

उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक आइसोलेशन भी एक गंभीर चिंता का विषय है. रिपोर्टर द्वारा बताई गई रिपोर्ट के अनुसार, बीबी को दिन में 22 घंटे से ज्यादा समय तक लगभग पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा जाता है. UN रिपोर्टर ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि बीबी को रेगुलर कानूनी सलाह, परिवार से मिलने और "अच्छे इंसानी संपर्क" की सुविधा मिले. इमरान खान और बीबी को जनवरी में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जो खान के ऑफिस में रहने के दौरान मिले सरकारी तोहफों से जुड़ा था, उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि बीबी को सात साल की सजा मिली है. यह चेतावनी इस महीने की शुरुआत में इमरान खान की खुद की हिरासत के बारे में जताई गई इसी तरह की चिंताओं के बाद आई है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

