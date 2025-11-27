इमरान खान की सेहत पर बढ़ी UN की चिंता, पाकिस्तान से की अधिकारों का सम्मान करने की अपील

इमरान खान की सेहत की खबरों पर UN ने भी रिएक्शन किया है. UN सेक्रेटरी-जनरल के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा कि हम चाहते हैं कि इमरान खान के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें पूरी तरह से बरकरार रखा जाए.
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर बढ़ रही चिंताओं पर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने प्रतिक्रिया दी है. UN के सेक्रेटरी-जनरल के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी सेहत की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. फरहान हक ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि इमरान खान के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें उचित उपचार और सुरक्षा प्रदान की जाए जैसा कि हर व्यक्ति का अधिकार है. उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा, विशेषकर जो एक सार्वजनिक व्यक्ति हो का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए.
बता दें, इमरान खान, जो वर्तमान में पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं के स्वास्थ्य को लेकर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनमें उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उनके समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को एकांत कारावास में रखा गया है और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.
पाकिस्तान ने किया आरोपों का खंडन
पाकिस्तान के अधिकारियों ने हालांकि इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि इमरान खान को पूरी तरह से स्वस्थ्य है. इसके बावजूद, इमरान खान के परिवार और समर्थक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने लगातार उनकी सुरक्षा और इलाज की मांग की है. इस बीच, UN का यह बयान पाकिस्तान के प्रशासन से एक स्पष्ट संदेश है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता.