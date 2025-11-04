Advertisement
trendingNow12988852
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: प्लेन उड़ाने की हैसियत नहीं और बातें परमाणु बम की... कंगाल पाकिस्तान की एक और कहानी!

Pakistan: एक ओर पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता दिखाने के लिए आसमान में जेट उड़ाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके नागरिक विमान जमीन पर खड़े हैं. हवाई अड्डों पर इंजीनियरों की हड़ताल ने शहबाज सरकार के खिलाफ विद्रोह की उड़ान शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे संपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर देंगे. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DNA: पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच अब देश की हवाई सेवाएं भी ठप होने की कगार पर हैं. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के विमान इंजीनियरों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, जिसके चलते कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. रिपोर्टों के अनुसार, इंजीनियरों ने तनख्वाह में देरी और कार्य स्थितियों के विरोध में काम रोक दिया, जिससे PIA के कई यात्री विमान जमीन पर खड़े हैं और उड़ानें प्रभावित हो गई हैं. हड़ताल के कारण पाकिस्तान के विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एविएशन सूत्रों का कहना है कि यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने हाल ही में NOTAM (Notice to Airmen) जारी कर फाइटर जेट अभ्यास की घोषणा की थी, लेकिन अब देश की नागरिक उड़ानें तक संचालित नहीं हो पा रही हैं. बता दें, वैसे तो पाकिस्तान ने पिछले एक महीने में दो बार यानी 28-29 अक्टूबर और 4 से 14 नवंबर तक के लिए NOTAM जारी किया है. NOTAM तब जारी किया जाता है जब सेना युद्धाभ्यास करनेवाली होती है या फिर मिसाइल का टेस्ट किया जाना होता है.  लेकिन अब पाकिस्तान के आसमान में जो नया NOTAM लगा है वो शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाने वाला है क्योंकि ये NOTAM लगाया है पाकिस्तान के एयरलाइंस इंजीनियर्स ने.

दिलचस्प ये है कि इस NOTAM का प्रभाव सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस पर ही पड़ा है, गैर-पाकिस्तानी एयरलाइंस पर नहीं. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के एयरस्पेस में सिर्फ पाकिस्तान के विमान ही नहीं उड़ रहे हैं. दुनिया के बाकी देशों के विमान पहले की तरह ही उड़ रहे हैं. अब आप इस दिलचस्प NOTAM की वजह भी समझिए...

सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी है. एयरक्राफ्ट इंजीनियरों ने फ्लाइट्स के लिए क्लियरेंस देना बंद कर दिया है. इसका असर ये हुआ है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कोई भी विमान रवाना नहीं हुआ. एयरक्राफ्ट इंजीनियरों के इस NOTAM के कारण इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरक्राफ्ट इंजीनियरों का कहना है कि उन्हें पिछले आठ साल से इंक्रिमेंट नहीं मिला है. इतना ही नहीं स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी के बावजूद फ्लाइट्स को क्लियर करने का दबाव डाला जा रहा है. शहबाज और मुनीर के पास आतंकियों को देने के लिए पैसा है, चोरी-चोरी परमाणु परीक्षण करने के लिए पैसा है, मिसाइल टेस्ट के लिए पैसा है. लेकिन अपने ही देश की एयर सर्विस को सुरक्षित बनाने वाले इंजीनियर्स को देने के लिए पैसा नहीं है. सोचिए 8 साल से जिन लोगों को इंक्रिमेट नहीं मिला है उनकी हालत क्या होगी. 

 

बता दें, पाकिस्तान में पिछले 8 साल में महंगाई 165 प्रतिशत बढ़ी है, यानी जो चीज 2017 में 100 रुपए की थी वो अब 265 रुपए की है. पंजाब स्कूल एजुकेशन में भर्ती शिक्षकों को 2024 तक प्रमोशन नहीं मिला. पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी टीचर्स को 2021 से प्रमोशन या इन्क्रीमेंट नहीं मिला. 2020 के बाद प्रोजेक्ट कर्मचारियों का प्रमोशन फ्रीज कर दिया गया. 2025 में ही रेलवे कर्मचारियों की सैलरी 15 दिन लेट मिली. पाकिस्तान के कुल 11 विभागों के लाखो कर्मचारियों ने सैलरी का संकट झेला है. यानी एक विभाग की सैलरी रोककर दूसरे महकमे के कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है. मुनीर और शहबाज की इस जादूगरी के कारण जब परेशानी सिर के ऊपर से गुजरने लगी तो एयरक्राफ्ट इंजीनियरों ने अपना NOTAM लगा दिया.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत पूरी दुनिया जानती है. शहबाज और मुनीर उधार मांगने के लिए कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं. लेकिन मुल्क की कंगाल हालत के बाद भी शहबाज और मुनरी की शाहखर्ची कम नहीं हो रही है. कर्मचारियों को 8 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला. लेकिन पिछले एक साल में शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने करीब 36 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपए परमाणु कार्यक्रम पर खर्च कर दिए. करीब 2 हजार 800 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिसाइल टेस्ट पर खर्च कर दिए. सोचिए जिस देश की जनता महंगाई के बोझ से मरी जा रही है. जिस देश के सरकारी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है. इंक्रीमेंट तो छोड़िए समय पर वेतन नहीं मिला रहा है उस देश मे अगर हजारों करोड़ रुपए कथित परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेस्ट पर खर्च किए जा रहे हैं तो उसे शाहखर्ची ही कहेंगे. शहबाज और मुनीर की इसी शाहखर्ची का जवाब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का नोटम है. पाकिस्तान एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के आक्रोश को आप एक आकंड़े के जरिए समझ सकते हैं.

बता दें, जितना पैसा शहबाज मुनीर ने परमाणु हथियार बनाने और मिसाइल टेस्ट करने में बर्बाद किया उतने पैसे में पाकिस्तान के 32 लाख सरकारी कर्मचारियों को 117 प्रतिशत इंक्रीमेट दिया जा सकता है या फिर 11 साल तक इन कर्मचारियों को हर साल 10 प्रतिशत का इंक्रीमेट दिया जा सकता है. सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करे तो इसके 7 हजार कर्मचारियों को 5000 % इंक्रीमेंट मिल सकता है या 50 साल तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हर कर्मचारी को 100% इंक्रीमेंट मिल सकता है. इस पैसे से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का सालाना घाटा 80 साल तक कवर किया जा सकता है. सोचिए कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. 8 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है. लेकिन शहबाज और मुनीर हथियारों पर हाथ खोलकर खर्च कर रहे हैं. कर्ज ले-लेकर खर्च कर रहे हैं.

मुनीर करना चाहते है अपनी सेना को गाजा में तैनात 

इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत तो हम सभी जानते हैं. वहां विरोध-प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना क्रूरता की हर हद पार कर जाती है. इसलिए पाकिस्तान में फिलहाल एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का नोटम लगा है. हवाई सफर करनेवाले पाकिस्तानी परेशान हैं. वहीं शहबाज और मुनीर अपनी आतंकी सेना को गाजा में तैनात कर पैसा कमाने का नया तरीका खोज रहे हैं. पाकिस्तान का यही इतिहास रहा है. इस्लामाबाद और रावलपिंडी की गद्दी पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को आवाम की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र होती है. इसलिए पाकिस्तान के आसमान में NOTAM लगा है. वैसे पाकिस्तान में इन दिनों डर का मीटर भी बहुत हाई है. भारतीय सेना के युद्धाभ्यास त्रिशूल के खौफ में पाकिस्तान 'स्ट्रैटेजिक एंग्जाइटी' का शिकार हो गया है. पाकिस्तान में डर का मीटर बहुत ऊपर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय सेनाएं जल-जमीन और आसमान में अपना बल प्रदर्शन कर रही हैं. तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास अरब सागर से राजस्थान तक फैला हुआ है. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर मल्टी-डोमेन वॉरगेम का अभ्यास कर रही है. भारतीय सेना के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान की सेना डरी हुई है. और अपने डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है. समंदर में इस वक्त भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है. पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया है. फिर ऐसे वक्त में पाकिस्तान भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी अपने ही खिलाफ फर्जी हमला कराने का आरोप क्यों लगा रहा है. 

 

अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनातनी है. तालिबान के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है. इस बीच मुनीर की आतंकी फौज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली फर्जी थ्योरी गढ़ रही है. दरअसल, इस फॉल्स फ्लैग वाली थ्योरी के जरिए पाकिस्तान अपने अंदरूनी संकट से ध्यान भटाकाने की कोशिश कर रहा है. भारत का डर दिखाकर शहबाज और मुनीर खुद को बचाना चाहते हैं. और यही पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक एंग्जाइटी है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिट चुका है. युद्धाभ्यास त्रिशूल ने पाकिस्तान का डर और बढ़ा दिया है. इन सबके बीच भारतीय रक्षा मंत्री ने 23 अक्टूबर को जो कुछ कहा था उससे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है. भारत का संदेश स्पष्ट है. इस बार पाकिस्तान ने कोई गड़बड़ की तो अंजाम बुरा होगा. साथ ही भारत ने ये भी बता दिया है कि हमारी सेना जल-जमीन और आसमान में एक साथ दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है. भारत की इस ताकत के सामने मुनीर की आतंकी स्ट्रैटेजिक एंग्जाइटी की शिकार हो गई है और अफवाह के जरिए अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही है .

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ