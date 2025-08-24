China News: 108 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे थे मजदूर, तभी टूट गई रस्सी; 12 श्रमिकों की मौत
पाकिस्तान-चीन

China News: 108 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे थे मजदूर, तभी टूट गई रस्सी; 12 श्रमिकों की मौत

China News in Hindi: चीन में 108 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन पुल पर काम करने के दौरान उसकी स्टील रोप टूट गई. इसकी वजह से ऊंचाई से गिरकर 12 श्रमिकों की मौत हो गई. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:14 AM IST
China News: 108 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे थे मजदूर, तभी टूट गई रस्सी; 12 श्रमिकों की मौत

Bridge Collapses in China: चीन में पुल के निर्माण के दौरान स्टील केबल टूटने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में 12 कर्मचारियों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए. उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है. वहीं मृतक परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. 

पुल की केबल टूटने से हुआ हादसा

उत्तर-पश्चिम चीन के किंघई प्रांत में पुल निर्माण के दौरान एक स्टील केबल टूटने से कम से कम 12 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई. शिन्हुआ न्यूज़ ने दुर्घटना से निपटने वाले आपातकालीन कमान मुख्यालय के अधिकारियों के हवाले से बताया कि चार श्रमिक अभी भी लापता हैं.

12 श्रमिकों की हुई मौत, 4 लापता

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा हुआंगनान तिब्बती स्वायत्त प्रान्त के सिचुआन-किंघई रेलवे के किंघई खंड पर हुआ. इस खंड पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. तभी काम के दौरान स्थल पुल की केबल टूट गई. इस दुर्घटना के कारण 108 मीटर ऊँची स्टील गर्डर आर्च रिब भी टूट गई. जिस समय यह घटना हुई. उस समय कार्यस्थल पर 16 श्रमिक मौजूद थे. 

घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. इस अभियान में 806 कर्मचारी, 91 वाहन, 27 नावें, एक हेलीकॉप्टर और पांच रोबोट शामिल थे. वहीं 6 स्थानीय अस्पतालों ने घायलों के इलाज के लिए ग्रीन चैनल खोल दिए हैं.

नदी में गिरे कर्मियों की तलाश

शिन्हुआ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक कार्यदल भेजा है, जिसमें शामिल सभी कर्मियों की स्थिति की पुष्टि करने और नदी में गिरे लोगों को बचाने के लिए विशेष टीमों को तैनात करने का आग्रह किया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर भी काम हो रहा है. 

पीली नदी पर बन रहा है पुल

शिन्हुआ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, किंघई प्रांतीय सरकार ने चार विशेष इकाइयों वाली एक जांच टीम का गठन किया है जो समन्वय, तकनीकी विश्लेषण, प्रबंधन समीक्षा और बचाव मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगी. अधिकारियों का कहना है कि पीली नदी पर बन रहे इस पुल में स्टील ट्रस आर्च डिज़ाइन है, जिसका मुख्य भाग इस महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.

(एजेंसी ANI)

