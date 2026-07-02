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प्राचीन भारत की धरोहर तक्षशिला में छेड़छाड़ कर रहा PAK, UNESCO ने जमकर लगाई लताड़; डेंजर लिस्ट में डालने की दी धमकी

UNESCO Warns Pakistan On Takshashila Reconstruction: भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख स्तंभ तक्षशिला को पाकिस्तान चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. बताया जा रहा है कि वह यहां रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जिसको लेकर UNESCO ने उसे चेतावनी दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:44 PM IST
प्राचीन भारत की धरोहर तक्षशिला में छेड़छाड़ कर रहा PAK, UNESCO ने जमकर लगाई लताड़; डेंजर लिस्ट में डालने की दी धमकी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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