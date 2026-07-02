प्राचीन भारत की धरोहर तक्षशिला में छेड़छाड़ कर रहा PAK, UNESCO ने जमकर लगाई लताड़; डेंजर लिस्ट में डालने की दी धमकी

Pakistan Takshashila Reconstruction: तक्षशिला प्राचीन भारत के गांधार देश की राजधानी और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी. मौजूदा समय में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी के पास स्थित है. साल 1980 में यूनेस्को (UNESCO) ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तक्षशिला में रीकंस्ट्रक्शन करवा रहा है. इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने उसे सख्त चेतावनी दी है.
UN ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने इस ऐतिहासिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं रोकी, तो इस जगह को UNESCO की डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा. बता दें कि तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है. इसका इतिहास वैदिक काल तक जाता है. रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में इस शहर का प्रमुख स्थान है. वैदिक काल के इस शहर के पुनर्निर्माण को लेकर पाकिस्तान की आलोचना हो रही है.
संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था UNESCO ने हाल ही में हुई एक बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को बताया कि पाकिस्तान के अनावश्यक हस्तक्षेप के चलते वह मोहरा मोराडू और सिरकप के ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर की लिस्ट से हटाने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा. इससे पहले उसने इसी तरह के मामले में जर्मनी में एक विश्व धरोहर स्थल को सूची से हटा दिया था.
बता दें कि यह मामला तब सामने आया, जब मार्च 2026 में एक पर्यटक और मुखबिर ने पेरिस में UNESCO में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के साथ पंजाब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से किए जा रहे रीकंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में जानकारी दी और तस्वीरें शेयर कीं.
पर्यटक ने पाया कि मूल दीवारों को नई दीवारों से बदला जा रहा था या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, ये ऐसे हस्तक्षेप थे जो संपत्ति की प्रामाणिकता और अखंडता को प्रभावित कर सकते थे. तस्वीरों में तक्षशिला की प्राचीन दीवारों की जगह नए पत्थर के काम दिखाई दे रहे थे, जिसमें आधुनिक कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स पॉलिश्ड और आकार में एक जैसी दिख रही थी. ये अनियमित प्राचीन पत्थरों से बिल्कुल अलग थी.
पिछले महीने UNESCO और आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट ( DOAM) समेत नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल डिविजन के एक संयुक्त तकनीकी दल ने तक्षशिला म्यूजियम का दौरा किया. DOAM के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विश्व धरोहर स्थलों पर दीवारें बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल UNESCO के नियमों का गंभीर उल्लंघन है. बता दें कि पाकिस्तान साल 1997 से UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 24 और स्थलों को शामिल कराने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में इन हरकतों के चलते वह अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठा रहा है.
पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मलिक जहीर अब्बास ने इस तक्षशिला में रीकंस्ट्रक्शन वर्क के दावे को खारिज किया है. उन्होंने कहा,' जो भी काम किए जा रहे हैं वे इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृत कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित हैं. इसका मकसद संवेदनशील पुरातात्विक अवशेषों को स्थिर करना, आगे के नुकसान को रोकना और इन विश्व धरोहर स्थलों की प्रामाणिकता और अखंडता को संरक्षित करना है.' अब्बास ने कहा कि ये हस्तक्षेप संरक्षण से जुड़े हैं कि पुनर्निर्माण से. उन्होंने यह भी इस काम को पलटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है.