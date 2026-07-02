प्राचीन भारत की धरोहर तक्षशिला में छेड़छाड़ कर रहा PAK, UNESCO ने जमकर लगाई लताड़; डेंजर लिस्ट में डालने की दी धमकी

पिछले महीने UNESCO और आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट ( DOAM) समेत नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल डिविजन के एक संयुक्त तकनीकी दल ने तक्षशिला म्यूजियम का दौरा किया. DOAM के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि विश्व धरोहर स्थलों पर दीवारें बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल UNESCO के नियमों का गंभीर उल्लंघन है. बता दें कि पाकिस्तान साल 1997 से UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 24 और स्थलों को शामिल कराने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में इन हरकतों के चलते वह अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठा रहा है.