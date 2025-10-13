पाकिस्तान को UNGA में भारत ने फिर धोया, कर डाली तगड़ी बेइज्जती

UNGA Session BJP MP Nishikant Dubey: संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सीएएसी (बाल एवं सशस्त्र संघर्ष) एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है. हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के उनके प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं.

#WATCH | New York | At a UNGA session, BJP MP Nishikant Dubey said, "... Pakistan is a country that is one of the most serious violators of the CAAC (Children and Armed Conflict) agenda. We strongly condemn their attempt to divert the world's attention from the grave abuses…

सांसद निशिकांत दुबे ने सीएएसी और चल रहे सीमा पार आतंकवाद पर महासचिव की 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अपनी सीमाओं से परे इसी रिपोर्ट में स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों और अफगानिस्तान सीमा पर हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपंगता के लिए जिम्मेदार थे. दुबे ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कार्रवाई न केवल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती है, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के प्रति पाकिस्तान की उपेक्षा को भी उजागर करती है.

दुबे ने ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र

निशिकांत दुबे ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमलों को नहीं भूली है जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. उन्होंने कहा कि भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने वैध अधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया जिसके परिणामस्वरूप बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हो गई.