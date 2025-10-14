Smartwatch और कैमरे से अमेरिका की जासूसी कर रहा चीन, भन्नाए ट्रंप ने इन कंपनियों के डिवाइस पर लगाया बैन

Chinese Products Banned in US: अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर चेतावनी जारी की है. FCC ने कहा है कि ये उपकरण अमेरिकियों की जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं.
US Banned Chinese Products: अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC ) ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल अमेरिकियों की जासूसी करने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. इस चेतावनी के मद्देनजर प्रमुख ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म से लाखों प्रतिबंधित चीनी गैजेट को हटा रहे हैं.
एफसीसी की कार्रवाई
एफसीसी अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने कहा कि प्रतिबंधित चीनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की लाखों लिस्टिंग अमेरिकी खुदरा वेबसाइटों से हटा दी गई हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हटाई गई वस्तुओं में हुआवेई (Huawei), हांग्जो हिकविजन (Hangzhou Hikvision) , जेडटीई (ZTE) और डाहुआ टेक्नोलॉजी (Dahua Technology) कंपनी जैसी कंपनियों के घरेलू सुरक्षा कैमरे और स्मार्टवॉच शामिल हैं. कैर ने सुरक्षा नोटिस में कहा कि ये वस्तुएं चीन को अमेरिकियों पर निगरानी रखने, संचार नेटवर्क को बाधित करने और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने में सक्षम बना सकती हैं.
हटाए गए उत्पाद या तो अमेरिका की प्रतिबंधित उपकरणों की सूची में हैं या उनके पास उचित एफसीसी प्राधिकरण नहीं है. कैर ने रॉयटर्स को बताया कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेता अब एजेंसी की निगरानी में प्रतिबंधित वस्तुओं की भविष्य में बिक्री को रोकने के लिए नई प्रक्रियाएं लागू कर रहे हैं. लाखों सुरक्षा कैमरे और स्मार्टवॉच ऑनलाइन स्टोर से हटाए गए.
अमेरिका में चीनी कंपनियों को बनाया गया निशाना
अमेरिकी एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए दूरसंचार, अर्धचालक और वाहन सहित कई क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को निशाना बनाया है. एफसीसी ने पहले ही हुवावे, जेडटीई, चाइना मोबाइल और चाइना टेलीकॉम जैसी कंपनियों को अपनी कवर्ड लिस्ट में रखा है, जो उनके उपकरणों के आयात या बिक्री के लिए प्राधिकरण पर रोक लगाती है.