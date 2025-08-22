थर-थर कांप रहा US, चीन की बढ़ती ताकत देख फूलने लगा दम, विक्ट्री डे परेड पर क्या धमाका करेगा 'ड्रैगन'?

China Nuclear Weapons: अमेरिका ने चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई है. अमेरिका का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि चीन का कहना है कि वह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलता है और खुद की रक्षा के लिए हथियार बना रहा है.
US-China Tensions: एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में उथल पुथल जारी है, वहीं एशिया में चीन और ताइवान के बीच कसा कसी जारी है. इस बीच अमेरिका मिलिट्री और आर्मी कंट्रोल एक्सपर्ट ने चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई है. यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब चीन ने 3 सितंबर को होने वाली ‘विक्ट्री डे परेड’ में अपने नए हथियारों को दिखाने की तैयारी जोरों से कर रहा है.
चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु हथियार
अमेरिका के रिसर्च के अनुसार, किसी भी दूसरे देशों की तुलना में चीन कहीं ज्यादा तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है. इस पर अमेरिका का मानना है कि चीन, राष्ट्रपति सी जिनपिंग की ताइवान से जुड़ी प्लानिंग के तहत हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. वहीं अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ ने कहा है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो होना चाहता है.
चीन की परमाणु रणनीति
वहीं, इस मामले पर चीन का कुछ और ही कहना है. चीन के अनुसार उसकी परमाणु रणनीति पूरी तरह सेल्फ डिफेंस के लिए है. साथ ही चीन का ये भी कहना है कि वह पूरी तरह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलता है, यानी कभी भी चीन पहले परमाणु हमला नहीं करेगा. साथ ही इस पॉलिसी में इस बात का भी जिक्र है कि चीन उन देशों पर भी हमला नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है.
अमेरिका का शक
चीन की परमाणु हथियार को लेकर डिफेंस पॉलिसी सुनने के बाद भी अमेरिका को चीन पर भरोसा नहीं हो रहा है. अमेरिकी रक्षा मुख्यालय-पेंटागन को शक है कि चीन के परमाणु हथियारों को बनाने के पीछे उसके कारण कुछ और है. यह खुद की सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा और भयंकर हो सकता है.
चीन और ताइवान के बीच क्या चल रहा है?
दरअसल, चीन का ताइवान पर सालों से कब्जा करने का इरादा है. लेकिन यूक्रेन वॉर को देखकर चीन को सही मौका मिल गया है, जिसके बाद चीनी सेना बार-बार ताइवान में घुसपैठ की कोशिश कर रही है. वहीं चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु हथियार इस बात पर मोहर लगाती दिख रही है.