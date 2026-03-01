पाकिस्तान: खामेनेई की मौत पर कराची में भड़का गुस्सा, US एंबेसी में आग; तोड़फोड़

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान: खामेनेई की मौत पर कराची में भड़का गुस्सा, US एंबेसी में आग; तोड़फोड़

Attack On US Embassy In Karachi: कराची में अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद उग्र प्रदर्शन भड़क उठे. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना सामने आई. पुलिस और सुरक्षा बलों ने हालात काबू में करने के लिए इलाके को घेर लिया.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:08 PM IST
फोटो- X
Attack On US Embassy In Pakistan: पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिका विरोधी नारे लगाए.

स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई की. अधिकारियों ने बताया कि हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

US कॉन्सुलेट की ओर जा रहे थे लोग 

प्रदर्शनकारियों की भीड़ US कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ रही थी तभी कराची के एमटी खान रोड पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जबकि प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पथराव किया.

फायरिंग की खबरें, कई घायल अस्पताल में भर्ती

ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग भी हुई है. इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए है जिन्हें शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कराची के एमटी खान रोड और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है....

Shashank Shekhar Mishra

