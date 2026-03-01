पाकिस्तान: खामेनेई की मौत पर कराची में भड़का गुस्सा, US एंबेसी में आग; तोड़फोड़

Attack On US Embassy In Pakistan: पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिका विरोधी नारे लगाए.

स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई की. अधिकारियों ने बताया कि हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

US कॉन्सुलेट की ओर जा रहे थे लोग

प्रदर्शनकारियों की भीड़ US कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ रही थी तभी कराची के एमटी खान रोड पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जबकि प्रदर्शनकारियों ने जवाब में पथराव किया.

फायरिंग की खबरें, कई घायल अस्पताल में भर्ती

ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फायरिंग भी हुई है. इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए है जिन्हें शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कराची के एमटी खान रोड और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है....